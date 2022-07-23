 

Зеленский назвал ежедневные потери украинских войск

23.07.2022, 3:44, Новости дня
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Ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».

Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по его словам, потери украинских войск составляли от 100 до 200 человек убитыми, передает ТАСС.

Напомним, украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом заявления Зеленского противоречат данным Минобороны России. Например, не далее как вчера в Минобороны заявляли, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

А также на текущей неделе Минобороны сообщало, что ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ. Также Минобороны сообщало, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.

Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, говорилось еще полтора месяца назад в публикации New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат уже тогда достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек.

Кроме того, еще в мае Владимир Зеленский впервые проговорился о масштабе украинских потерь – по его тогдашним словам, ВСУ теряют по сто человек ежедневно. Президент Украины ужасался этой цифре, но в реальности потери его страны гораздо выше. Каков реальный масштаб этих потерь и почему они так велики, разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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