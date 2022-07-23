 

Военная база Турции на севере Ирака подверглась обстрелу

23.07.2022, 3:44, Новости дня
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Военная база Турции на севере Ирака в пятницу вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силовых структурах.

Атака была совершена на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула (провинция Найнава). В сторону военного объекта было выпущено три реактивных снаряда. По информации портала «Шафак ньюс», как минимум одна ракета взорвалась на территории лагеря. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лива Ахрар аль-Ирак», которая назвала это местью за обстрел турецкими войсками провинции Дахук, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Багдад в ответ на обстрел турецкой артиллерией туристического объекта в Иракском Курдистане отозвал из Анкары временного поверенного. В среду в результате обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли девять человек, еще 22 получили ранения. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не имеет отношения к инциденту.

Напомним, Иракский Курдистан подвергается атакам Турции. Турция заявляет, что проводит операции против Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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