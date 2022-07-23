 

Мнение: Экспроприация экспроприатора в погонах

23.07.2022, 3:08, Разное
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Генпрокуратура России обратилась с иском в Лефортовский районный суд г. Москвы об обращении в доход государства 23 квартир, оформленных бывшим московским инспектором ДПС Сергеем Кузнецовым на себя и своих родственников.

Дословно: «В ходе проведенных Генеральной прокуратурой Российской Федерации мероприятий установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство. Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется. Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены денежные средства в размере 23 тыс. 850 евро, 60 тыс. долларов США, более 48 млн руб., законность происхождения которых также не подтверждена».
Отсюда

Интересно, если у простого инспектора ДПС обнаружили 23 квартиры, из которых семь – в Эмиратах и Болгарии, сколько же квартир и денег можно обнаружить у генералов полиции?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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