 

Мнение: Война на Украине. Сводка 22.07.2022

23.07.2022, 3:00, Разное
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Война на Украине. Сводка 22.07.2022

1. Северск.
Продолжаются бои в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. ВС РФ занимается перемалыванием позиций противника на прилегающих к городу высотах. Противник несет существенные потери, в том числе и пленными. Дорога Северск—Соледар регулярно обстреливается российской артиллерией.

2. Соледар.
Продолжаются бои на восточных окраинах города, ВС РФ продвигаются со стороны Стряповки. Также продолжаются бои у Яковлевки и Белогоровки. Противник интенсивно обстреливает Берестовое, чтобы помешать нашим войскам установить полный контроль над поселком.

3. Артемовск.
Наши войска продвинулись в Покровском. Противник вытеснен в северную часть поселка. Взятие Покровского будет означать, что рубеж Клиновое—Покровское взломан и далее уже идет сам Артемовск, до которого осталось 2-3 километра. Также продолжились бои у Веселой Долины, а также у Углегорской ТЭС и Семигорья. Противник из района Артемовска продолжает обстреливать территорию ЛНР, в том числе и недавно освобожденную Лисичанскую агломерацию.

4. Славянск.
Без существенных изменений. Продолжились бои у Сидорово, Долины, Богородичного и в лесных массивах к северо-западу от города. Объекты ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации подвергаются ежедневным ракетным ударам, что в случае ударов по располагам частей противника приводит к большим разовым потерям в живой силе. На Изюмском направлении также пока без изменений. Противник пытается прощупать оборону ВС РФ в районе Балаклеи.

5. Харьков.
Продолжаются позиции бои в районе н.п. Уды, Цуповка, Дементьевка, Великие Проходы, Питомник, Верхний Салтов. Серьезных подвижек на фронте нет. ВС РФ продолжают наносить удары по целям ВСУ в районе Харькова, Чугуева и Золочева. ВСУ обстреливают приграничные поселки, а также Казачью Лопань.

6. Авдеевка.
Без существенных изменений. Позиционные бои вдоль трассы Константиновка—Авдеевка, а также в промзоне Авдеевки. Активная работа артиллерии с обеих сторон + продолжающиеся обстрелы Донецка, Ясиноватой и других населенных пунктов. Идентичная ситуация в районе Горловки и Дзержинска. Статичный фронт + артиллерийские обстрелы.

7. Угледар.
Продолжаются позиционные бои в районе Павловки, Новомихайловки и в Марьинке. Противник пытался атаковать в направлении Славного. Наши войска поддавливают противника к югу от Великой Новоселовки. В целом, фронт тут носит позиционный характер.

8. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка продолжались среднеинтенсивные позиционные бои, а также артиллерийские обстрелы. Противник продолжает прощупывать возможности продвижения в направлении на Пологи и Васильевку.

9. Николаев.
Противник пытался провести атаку в районе Потемкино и Высокополье силами двух батальонов, понес тяжелые потери убитыми и ранеными и был вынужден отойти. Тем не менее вполне очевидно, что политические обстоятельства будут толкать ВСУ к активности на Криворожском и Никопольском направлениях, что мы и наблюдаем последние недели. ВС РФ купирует эту угрозу регулярными ударами на Криворожском направлении. Также продолжаются удары по Николаеву, которые наносят противнику серьезные потери и мешает развернуть серьезную активность в направлении Херсона. Стоит также отметить создание в Херсонской области «Одесской бригады», которая будет использоваться для наступление на Николаев и Одессу.

10. десса.
В Стамбуле достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Вывозить будут через Турцию под контролем проходящих судов Турцией, Россией и ООН.

https://t.me/boris_rozhin/58010 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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