 

Аренда “однушек” в Москве подешевела на 13%

23.07.2022, 2:47, Разное
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Средняя стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась на 10%. Сильнее всего – на 13% – подешевел найм однокомнатного жилья.

По итогам июня средняя стоимость аренды “однушки” в столице составила 39,2 тыс. рублей в месяц, “двушки” – 51,6 тыс. рублей, “трешки” – 63,9 тыс. рублей.

Сочи, занимающий второе место по ставкам аренды в России, практически сравнялся по данному показателю со столицей. За полгода аренда жилья в курортном городе подорожала на 15%. Сильнее всего – сразу на 21% – выросли ставки аренды на однокомнатные квартиры.

Средняя стоимость аренды “однушки” в Сочи к июлю составила 37,4 тыс. рублей, “двушки” – 50,6 тыс. рублей, “трешки” – 63,3 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге аренда жилья в среднем подешевела на 7%. Максимальное снижение ставок – на 9% – зафиксировано в сегменте трехкомнатных квартир.

Средняя стоимость аренды “однушки” в Санкт-Петербурге к июлю составила 26,6 тыс. рублей, «двушки» – 37,8 тыс. рублей, “трешки” – 50,4 тыс. рублей в месяц.



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