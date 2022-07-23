 

DM – британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом помощи украинским беженцам

23.07.2022, 2:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около десяти британцев, ранее осуждённых за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних, прибыли в Польшу в первые недели после начала российской спецоперации на Украине под предлогом гуманитарной помощи, пишет Daily Mail. После беседы с иммиграционной службой и правоохранительными органами этих британцев попросили покинуть страну.


АР

Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, чтобы, как полагает Daily Mail, воспользоваться хаосом, воцарившимся на границе с Украиной.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), в течение шести недель после начала российской спецоперации на Украине на территорию Польши прибыли около десяти человек, ранее осуждённых за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. Все они въехали в страну под предлогом оказания помощи беженцам, среди которых были тысячи детей без родителей. 

После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших из Великобритании в Польшу педофилов попросили покинуть страну. Таким образом, на данный момент они уже не находятся в стране.

Как отмечает издание, в первые недели конфликта Украину покинули около 5 тыс. детей без сопровождения взрослых.Согласно данным ЮНИСЕФ, с начала спецоперации две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.

По данным NCA, осуждённые преступники обязаны сообщать о наличии у них судимости при въезде в страну, однако в организации обнаружили, что люди, о которых идёт речь, не сделали этого. В организации указали на наличие международной сети, которая позволяет выявлять подобные угрозы, пишет Daily Mail.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03.22 / В России с начала марта рекордно подешевели все товары

16.01.21 / Станут ли насекомые «новой пищей»?

10.07.22 / Мнение: А русские не озабочены

24.08.21 / Представьте желаемое, и оно сбудется: как работает техника манифестации

29.05.21 / Новости стартапов и венчура в сегодняшнем ролике:

23.02.22 / Что произошло за ночь 23 февраля

10.06.22 / Le Monde – в Квебеке вынуждены нанимать несовершеннолетних из-за нехватки рабочей силы

09.01.22 / Демонстрация своей красоты: 5 привычек, которые портят имидж женщины

01.04.21 / Скандалы: Частно-государственная партнерша

12.07.21 / Скандалы: Сколько получат дети за прививку от COVID-19?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика