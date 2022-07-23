FAZ – Польша отказалась от российского угля и теперь думает, как бы не замёрзнуть

Польша богата собственными месторождениями каменного угля, однако всё же в значительной степени зависит от поставок из России, пишет Frankfurter Allgemeine. Из-за эмбарго на российский уголь, введённого правительством Польши после начала спецоперации РФ на Украине, зимой без отопления рискуют остаться миллионы жителей: цены выросли примерно втрое, и в скором времени страна столкнётся с нехваткой до 4,5 миллионов тонн угля. В опасности может оказаться даже правительство.



AP

Миллионы жителей Польши отапливают свои квартиры углём. Они с беспокойством ждут предстоящую осень и зиму. Несмотря на то что территория Польши богата месторождениями каменного угля, в течение последних нескольких десятилетий из-за вредного воздействия на окружающую среду и высокой стоимости добычи их разработка постепенно сокращалась. В то же время возрастала рыночная доля дешёвого импортного российского угля, отмечает Frankfurter Allgemeine.

Кроме того, около 70% электроэнергии в Польше в последнее время вырабатывалось за счёт угольных ТЭС. После начала российской спецоперации на Украине в феврале Польша на законодательном уровне ввела эмбарго на каменный уголь, поставляемый из РФ или через территорию России. До конца года Польша также намерена отказаться от импорта российской нефти и природного газа.

Наибольшую проблему, вероятно, будут представлять поставки угля. В опасности может оказаться даже правительство. Четверть всех домохозяйств Польши, около 4 млн, по-прежнему используют уголь в качестве основного источника тепла. В частных домохозяйствах ежегодно сжигается 7,4 миллионов тонн. Сейчас цены выросли примерно втрое.

Ситуацию осложняет надвигающийся дефицит угля на рынке. Польша в скором времени столкнётся с нехваткой до 4,5 миллионов тонн угля, а страны Европы в общей сложности ищут дополнительные 50 миллионов тонн. На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил государственным компаниям PGE Paliwa и Węglokoks до осени закупить дополнительно 4,5 миллионов тонн угля. По словам министра климата и окружающей среды Анны Москвы, их можно было бы импортировать из крупных стран-производителей, таких как Колумбия и Индонезия.

В июне в Польше был принят закон о предоставлении субсидий продавцам угля и ограничении розничной цены для потребителей. Он предусматривает фиксированную цену угля для населения — не более 996 злотых за тонну (около €208). А субсидия для продавцов, согласно новому закону, должна превышать 996 злотых за тонну. Продавцам этого недостаточно, чтобы компенсировать рост цен. Они не заинтересованы в сотрудничестве, поэтому закон с самого начала рассматривается как провальный.

В среду в сейм был направлен ещё один законопроект. Он предусматривает единовременную прямую выплату в размере 3000 злотых (около €624 евро) каждому домохозяйству, которое преимущественно отапливается углем. В сейме завязалась жаркая дискуссия. Оппозиция обвинила правительство в том, что оно ничего не предприняло для решения проблемы, несмотря на то что признало её ещё в феврале.

В области газоснабжения Польша в значительно меньшей степени подвержена риску, чем Германия. Польша имеет собственные месторождения газа. Кроме того, ещё в 2015 году она ввела в эксплуатацию терминал для приёма сжиженного природного газа на берегу Балтийского моря. Петр Возняк, до 2020 года возглавлявший государственную нефтегазовую компанию PGNiG, недавно заявил, что Польша «каким-то образом» переживёт эту зиму. Однако, по его словам, неопределённость вносит вопрос о том, можно ли уже сейчас начать заполнение газопровода Baltic Pipe, который будет запущен в начале октября и соединит Польшу с газовыми месторождениями на норвежском шельфе в Северном море. Его бывшая компания пока не сообщила, удалось ли ей подписать контракт на поставки газа по трубопроводу. Надо полагать, пока этого не произошло, пишет Frankfurter Allgemeine.