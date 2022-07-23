Нуланд обрадовалась заключению зерновой сделки

США считают отличной новостью подписание договоренности в Стамбуле о вывозе украинского зерна, но ее еще нужно реализовать, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«И замечательная новость сегодня по порту Одессы. Должна быть выполнена», – передает ТАСС слова Нуланд.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что сделка будет реализована, она отметила, что «теперь от РФ зависит действительное выполнение данной сделки».

Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

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