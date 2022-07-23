Нуланд обрадовалась заключению зерновой сделки
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США считают отличной новостью подписание договоренности в Стамбуле о вывозе украинского зерна, но ее еще нужно реализовать, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«И замечательная новость сегодня по порту Одессы. Должна быть выполнена», – передает ТАСС слова Нуланд.
Отвечая на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что сделка будет реализована, она отметила, что «теперь от РФ зависит действительное выполнение данной сделки».
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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