Мнение: Шойгу и продовольствие

Министр обороны России Сергей Шойгу, оказывается, слетал в Стамбул и подписал там два документа. Единым пакетом. О поставках продовольствия и удобрений.

Кроме подписи Шойгу на документах подписи министра обороны Турции и министра инфраструктуры Украины.

На подписании документов присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ООН обещает подключиться к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Документ о вывозе зерна из украинских портов, предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно. Кроме того, предусмотрен досмотр судов «на предмет оружия» как на входе, так и на выходе из Черного моря.

Комментируя договоры, Сергей Шойгу заявил, что безопасность в украинских территориальных водах, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

Мне вот интересно, кто первым поднимет шум о невыполнении этих договоров? Или эти соглашения будут выполняться всеми сторонами неукоснительно?

На снимках: министр обороны РФ Сергей Шойгу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , министр обороны Турции Хулуси Акар и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время подписания соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю зерна из Украины. Фотографии отсюда и отсюда

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