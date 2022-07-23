В США заявили об изучении возможности поставок истребителей Киеву

Соединенные Штаты приступили к изучению возможности поставок Украине истребителей, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», – сообщил представитель СНБ, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники Пентагона будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе.

Согласно изложенной им информации, рассмотрение данного блока вопросов находится на самых предварительных этапах.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов.

1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.

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