 

В США заявили об изучении возможности поставок истребителей Киеву

23.07.2022, 1:35, Новости дня
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Соединенные Штаты приступили к изучению возможности поставок Украине истребителей, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», – сообщил представитель СНБ, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники Пентагона будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе.

Согласно изложенной им информации, рассмотрение данного блока вопросов находится на самых предварительных этапах.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов.

1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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