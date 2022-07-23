 

В Минобороны заявили о подготовке боевиками взрыва мостов в Запорожье

23.07.2022, 1:35, Новости дня
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Неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (село Придолиновка) и Конка (поселок Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения ВС России», – передает слова Мизинцева Telegram-канал российского военного ведомства.

Кроме того, по его данным, в селе Дмитровка Краматорского района ДНР на территории сельхозпредприятия подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых обстреливают позиции ВС РФ с целью спровоцировать ответный огонь.

Ранее украинские военные начали массированный обстрел Запорожской области из артиллерийских орудий, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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