ABC News – стремительно мелеет — NASA запечатлело резкое уменьшение площади главного резервуара страны озера Мид

Колоссальные темпы усыхания озера Мид угрожают нормальной жизнедеятельности местного населения, пишет ABC News. NASA опубликовало драматические снимки уменьшения площади этого самого большого водохранилища США в долине реки Колорадо. Озеро обеспечивает водой 40 миллионов американцев, которые будут вынуждены в ближайшее время значительно ограничить её потребление.

ВЕДУЩИЙ ABC NEWS: Мы освещаем климатический кризис, и сейчас речь пойдёт об озере Мид, которое находится здесь, в нашей стране, и является жизненно важным источником воды примерно для 40 миллионов американцев. Посмотрите на эти новые спутниковые снимки NASA, показывающие, как озеро усыхает: в левом углу снимок 2000 года, а самый дальний справа — это то, как озеро выглядит сейчас. Джинджер Зи расскажет подробнее.

По мере того как озеро Мид резко мелеет, на поверхности появляется капсула времени последних 80 с лишним лет. Самый свежий выставленный на показ артефакт — лодка Хиггинса времён Второй мировой войны, предназначенная для переправы героев на штурм пляжей. На самом деле люди ныряли с аквалангом вокруг этой лодки совсем недавно, в 2020 году, что означает, что всего несколько лет назад над моей головой было до 40 футов (12 метров. — ИноТВ) воды.

На свежих спутниковых снимках NASA видно, как за последние 22 года произошло ошеломляющее сокращение площади озера Мид, которое сейчас заполнено всего на 27 процентов. Возможно, это — одна из самых сильных засух, которые мы видели за 12 столетий. Бюро мелиорации сообщило властям штатов, которые пользуются этой водой, о необходимости разработать экстренный план действий по сокращению и ограничению её потребления в течение ближайших пары недель. Такая экономия водных ресурсов, возможно, отразится на ведении сельского хозяйства в пустыне, на которых выращиваются по крайней мере две трети наших фруктов и орехов и треть наших овощей, которые нуждаются в воде из озера Мид.

ДЖИНДЖЕР ЗИ, главный метеоролог ABC News: Насколько серьёзно обстоит дело?

МЭТЬЮ ЛАЧНЕТ, доктор философии, профессор Университета Невады, Лас-Вегас: Всё зависит от того, насколько мы как общество будем реагировать. На мой взгляд, мы можем справиться с этим, если будем разумнее использовать воду. Проще говоря, мы не можем эвакуировать все наши города, и мы должны найти способ сделать больше с меньшими затратами.

По данным бюро мелиорации, озеро Мид обмелеет ещё на 20—25 футов (6—7,5 метра. — ИноТВ) уже через год или около того. Эксперты пояснили, что озеро Мид можно сравнить с банковским счётом, лимит которого был исчерпан, и мать-природа больше не готова платить.

Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.