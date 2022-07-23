 

ABC News – стремительно мелеет — NASA запечатлело резкое уменьшение площади главного резервуара страны озера Мид

23.07.2022, 1:11, Разное
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Колоссальные темпы усыхания озера Мид угрожают нормальной жизнедеятельности местного населения, пишет ABC News. NASA опубликовало драматические снимки уменьшения площади этого самого большого водохранилища США в долине реки Колорадо. Озеро обеспечивает водой 40 миллионов американцев, которые будут вынуждены в ближайшее время значительно ограничить её потребление.

ВЕДУЩИЙ ABC NEWS: Мы освещаем климатический кризис, и сейчас речь пойдёт об озере Мид, которое находится здесь, в нашей стране, и является жизненно важным источником воды примерно для 40 миллионов американцев. Посмотрите на эти новые спутниковые снимки NASA, показывающие, как озеро усыхает: в левом углу снимок 2000 года, а самый дальний справа — это то, как озеро выглядит сейчас. Джинджер Зи расскажет подробнее.

По мере того как озеро Мид резко мелеет, на поверхности появляется капсула времени последних 80 с лишним лет. Самый свежий выставленный на показ артефакт — лодка Хиггинса времён Второй мировой войны, предназначенная для переправы героев на штурм пляжей. На самом деле люди ныряли с аквалангом вокруг этой лодки совсем недавно, в 2020 году, что означает, что всего несколько лет назад над моей головой было до 40 футов (12 метров. — ИноТВ) воды.

На свежих спутниковых снимках NASA видно, как за последние 22 года произошло ошеломляющее сокращение площади озера Мид, которое сейчас заполнено всего на 27 процентов. Возможно, это — одна из самых сильных засух, которые мы видели за 12 столетий. Бюро мелиорации сообщило властям штатов, которые пользуются этой водой, о необходимости разработать экстренный план действий по сокращению и ограничению её потребления в течение ближайших пары недель. Такая экономия водных ресурсов, возможно, отразится на ведении сельского хозяйства в пустыне, на которых выращиваются по крайней мере две трети наших фруктов и орехов и треть наших овощей, которые нуждаются в воде из озера Мид.

ДЖИНДЖЕР ЗИ, главный метеоролог ABC News: Насколько серьёзно обстоит дело?

МЭТЬЮ ЛАЧНЕТ, доктор философии, профессор Университета Невады, Лас-Вегас: Всё зависит от того, насколько мы как общество будем реагировать. На мой взгляд, мы можем справиться с этим, если будем разумнее использовать воду. Проще говоря, мы не можем эвакуировать все наши города, и мы должны найти способ сделать больше с меньшими затратами.

По данным бюро мелиорации, озеро Мид обмелеет ещё на 20—25 футов (6—7,5 метра. — ИноТВ) уже через год или около того. Эксперты пояснили, что озеро Мид можно сравнить с банковским счётом, лимит которого был исчерпан, и мать-природа больше не готова платить.

Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.



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