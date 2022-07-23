Константин Скорупский назначен главой Министерства здравоохранения Крыма
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Как пишет “Крыминформ”, указ опубликован на портале регионального правительства.
Скорупский был назначен исполняющим обязанности главы ведомства с 22 октября 2021 года.
До прихода в министерство Скорупский был главным врачом Судакской городской больницы.
Ранее “URA.RU” сообщало, что медсестру городской поликлиники № 40 Екатеринбурга обвинили в выдаче поддельных справок о прививках.
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