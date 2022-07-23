 

Глава Uniper назвал объявление “Газпромом” форс-мажора нарушением контракта

23.07.2022, 0:55, Разное
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По мнению главы Uniper Клауса-Дитера Маубаха, объявление “Газпромом” форс-мажора в поставках газа может привести к судебному разбирательству.
“Что касается наших отношений с “Газпромом”… Для нас было неожиданностью не понести такие убытки”, – заявил он на пресс-конференции. Глава Uniper заявил, что Uniper не получал законтрактованные объемы в полном объеме с середины июня, а заявление “Газпрома” получил только на прошлой неделе.

Газпром сообщил, что поставки по “Северному потоку” сократились из-за задержек с ремонтом немецких турбин Siemens, которые подают газ в трубопровод. С 16 июня поставки увеличились на 40% и составили 40% от общей мощности трубопровода. Uniper утверждает, что с середины июня она получила от “Газпрома” ровно 40% контрактных объемов газа.

Uniper, ссылаясь на сокращение поставок “Газпрома”, 8 июля обратилась за государственной поддержкой к правительству Германии. Uniper заявила, что начала отбор газа из своих резервуаров для поддержания ликвидности. Uniper также предупредила своих клиентов о возможном повышении цен. Uniper также попросила увеличить кредитный лимит KfW до 2 миллиардов евро. Это произошло после того, как компания исчерпала имеющиеся кредитные линии.

Финская Fortum, основной акционер Uniper, объявила, что с правительством Германии был достигнут комплексный пакет мер по стабилизации финансового состояния Uniper. Правительство Германии приобретет 30% акций Uniper и при необходимости предоставит дополнительный капитал в размере до EUR7,7 млрд. KfW увеличит свою кредитную линию для компании до EUR9 млрд.

Если операционные убытки компании превысят 7 млрд. евро, правительство страны предоставит дополнительную помощь. Правительство Германии также планирует внедрить механизм, который с 1 октября покроет 90% убытков из-за повышения цен на газ Uniper.



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