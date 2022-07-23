Персиковый румянец и сияние. Используем тренды из 70-х, чтобы создать модный макияж

Тенденции макияжа постоянно меняются. В последнее время мы видели то, как тонкие брови уступили место максимально естественным, попрощались с тенденцией резкого контурирования, красили губы тональным кремом.

Однако есть определенные тренды макияжа, которые остаются вневременными. Сейчас в моду возвращается мейкап 70-х годов. Вот несколько особенностей выполнения такого макияжа.

Глубокие румяна

В последние годы румяна несколько выпали из поля зрения, и многие люди считают, что их сложно использовать и еще сложнее осуществить задуманный мейкап.

Однако это косметическое средство пользовалось большой популярностью в 70-х годах, и сейчас оно снова возвращается в моду. Румяна помогают подчеркнуть черты лица, а также улучшить цвет кожи. С их помощью можно придать красивое сияние.

Нужно выбрать оттенок, который будет немного темнее вашего тона кожи, чтобы имитировать эффект загара, и нанести его на выступающие точки щек и на нос.

Персиковое сияние

Абрикосовые и персиковые тона были самым настоящим хитом в 70-х годах, как в одежде, так и в макияже. Когда дело доходит до кожи, то персиковый загар является просто идеальным вариантом.

Стоит подумать о добавлении веснушек и усилении влажного и свежего сияния.

Графичный лайнер

Сейчас в моду снова возвращается графичный лайнер. Это модный и популярный тренд. Сейчас в моде такая же подводка, как и в 70-х годах. Это помогает сделать образ более притягательным и драматичным.

Можно использовать подводку самыми разными способами. Для утонченного образа стоит задействовать негативное пространство, нанося подводку только на уголки глаз.

Для более драматического образа можно сделать линию с завитками.

Яркие и красочные глаза

Цветной макияж глаз снова вернулся в моду. В 70-х годах такой мейкап был практически повсюду, и сейчас он снова актуален.

Чтобы выглядеть просто невероятно, стоит просто нанести на веко цветной графический лайнер.

Чтобы сделать что-то достаточно легкое и элегантное, стоит нанести дымчатый оттенок вдоль линии роста ресниц или даже нанести яркие тени на веко.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Блеск

Блестящие и стильные образы снова пользуются огромной популярностью.

В то время как блестки обычно используются для праздничного мейкапа, их также можно использовать для повседневной носки. Стоит добавить в свой образ красивое мерцание.

Нюдовая подводка

70-е годы были полны гламура и излишеств. Однако есть определенные тонкости макияжа, которые также определяют эту эпоху.

Персиковый оттенок можно использовать внутри ватерлинии, чтобы визуально открыть глаза. Это отличный способ открыть глаза и сделать их намного ярче.

Коричневые губы

В то время как в другие десятилетия 20-го века господствовали различные яркие цвета губ, 70-е годы были посвящены коричневому цвету.

Коричневые тона на губах выглядели не слишком ярко в сравнении с глазами и лицом. Для вечера отлично подойдет блестящая помада, а для дневного мейкапа – матовое покрытие.