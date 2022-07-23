Экс-премьера Молдавии заподозрили в незаконной передаче аэропорта в частные руки

Бывший молдавский премьер-министр Юрию Лянкэ стал подозреваемым по делу о незаконной передаче в концессию международного аэропорта Кишинева, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

«Лянкэ присвоен статус подозреваемого, он находится под уголовным расследованием по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта. В пятницу бывший премьер был допрошен антикоррупционными прокурорами», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Лянкэ руководил правительством страны с апреля 2013 года до февраля 2015 года. За это время в Молдавии отмечены резонансные скандалы, включая вывод из банковской системы 1 млрд долларов и передачу государственного аэропорта частным владельцам.

Ранее в Молдавии задержали депутата оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании.

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