Экс-премьера Молдавии заподозрили в незаконной передаче аэропорта в частные руки
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Бывший молдавский премьер-министр Юрию Лянкэ стал подозреваемым по делу о незаконной передаче в концессию международного аэропорта Кишинева, сообщили в генеральной прокуратуре страны.
«Лянкэ присвоен статус подозреваемого, он находится под уголовным расследованием по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта. В пятницу бывший премьер был допрошен антикоррупционными прокурорами», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Лянкэ руководил правительством страны с апреля 2013 года до февраля 2015 года. За это время в Молдавии отмечены резонансные скандалы, включая вывод из банковской системы 1 млрд долларов и передачу государственного аэропорта частным владельцам.
Ранее в Молдавии задержали депутата оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании.
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