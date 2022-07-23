Порт Роттердама объяснил прекращение контейнерных перевозок с Россией

Контейнерные перевозки в Россию и из нее резко сократились из-за введенных ЕС санкций, сообщила официальный представитель порта Роттердама Сигрид Хесселинк.

«Действительно, контейнерные перевозки в Россию и из нее значительно сократились в последние несколько месяцев из-за санкций. Из-за этого в настоящий момент большинство перевозчиков больше не оказывает услуг, связанных с Россией», – приводит слова официального представителя порта ТАСС.

Там также уточнили, что порт Роттердама «выполняет санкции ЕС и не вводил никаких санкций самостоятельно».

Согласно информации, размещенной на сайте порта, с 1 января по 1 июля 2022 года в порту Роттердама было перегружено 255 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) грузов для и из России, что на 380 тыс. TEU меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом в основном речь идет о начале года, то есть до введения санкций. «В последние же три месяца перевозка грузов практически не осуществлялась», – говорится на сайте.

Ранее в пятницу порт нидерландского города Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию.

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