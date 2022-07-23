Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России

Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.

«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента РФ Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.

«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.

Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.

Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

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