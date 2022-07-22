 

BFM – Франция потратит €85 млн на пополнение запасов военной техники взамен переданной Киеву

22.07.2022, 23:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Франция потратит €85 миллионов на производство 18 САУ Caesar взамен переданных Украине, пишет BFM TV со ссылкой на заявление министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорну. Как пояснил чиновник, военная помощь Киеву почти на четверть сократила запасы этих вооружений во французской армии. При этом проблема, по словам Лекорну, может заключаться в способности французского ВПК быстро произвести необходимое количество техники.

Франция вложит €85 миллионов в проект замены 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, пишет BFM TV. Как передаёт издание со ссылкой на заявление министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорну, военная помощь Киеву почти на четверть сократила запасы этих САУ во французской армии.

«Пакет в размере 85 миллионов евро позволит нам сделать это пополнение, чтобы не нарушать план тренировок и обучения наших артиллеристов», — уточнил министр на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам и обороне.

Как передаёт сайт телеканала, до начала российской спецоперации на Украине французские сухопутные войска имели в своём распоряжении 76 САУ Caesar со 155-миллиметровыми орудиями и дальностью стрельбы 40 км.

«Задача в том, чтобы технологическая база оборонной промышленности поспевала», — заметил Лекорну, имея в виду продолжающиеся переговоры с концерном Nexter, который производит установки Caesar. По словам компании, на изготовление одной САУ в настоящее время уходит более 18 месяцев.

Поскольку конфликт на Украине пролил свет на недостатки французского ВПК, в частности, на ситуацию с боевым запасом, Себастьян Лекорну признал, что «с боеприпасами нужно работать лучше» и определённые шаги для переоснащения армии могут быть предприняты в 2023 году. Тем не менее, «чтобы сделать эти корректировки, нам нужна отрасль, способная выдавать результат», — подчеркнул он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.22 / Мнение: Восстановление ФНБ, замороженные активы Запада и засекречивание золотого запаса

17.01.22 / Мнение: Полгода

30.04.21 / Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейным видео в честь годовщины свадьбы

19.07.22 / Авдотьин день: Что нельзя делать 20 июля 2022 года

09.01.22 / В Казахстане амнистировали школьника, уронившего портрет Назарбаева

02.07.21 / Подборка сообщений от SWISSINFO.ch

27.05.22 / Обязательно отшелушиваем и увлажняем кожу: как наносить автозагар правильно

28.03.22 / Мнение: Молчание и послушание

30.04.21 / Краснодар переименуют в Казакоград

12.08.20 / Мнение: Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика