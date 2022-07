DM – пока взрослые британцы смотрят ТВ и читают прессу, подростки уходят в соцсети

Как показывают опросы, телевидение пока ещё остаётся самым надёжным источником новостей для взрослых британцев. Однако количество людей, которые читают печатные и онлайн-издания, снизилось до 38% за последний год. В то же время подростки теперь получают гораздо больше информации из социальных сетей, чем из традиционных новостных каналов, пишет Daily Mail.



AP

Британские подростки всё чаще обращаются теперь за новостями к Instagram* и TikTok, а не к традиционным каналам в виде прессы и телевидения. Как показывают опросы, огранизованные Ofcom (британским регулятором в сфере СМИ), юные британцы в настоящее время получают больше новостей из социальных сетей, чем откуда-либо ещё, пишет Daily Mail.

Отчёт регулятора по ситуации в сфере СМИ в Великобритании за 2021—2022 года свидетельствует, что такие платформы, как Instagram, TikTok и YouTube, впервые стали самыми популярными источниками новостей среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. При этом наибольшим вниманием среди молодёжи пользуется Instagram — его предпочитают 29% опрошенных, в то время как TikTok и YouTube набрали по 28% голосов, говорится в статье.

При этом британские телеканалы BBC One и BBC Two, которые раньше были наиболее популярными среди этой возрастной группы, теперь опустились на пятое место, сообщается в отчёте Ofcom. Число подростков, использующих эти телеканалы для получения новостей, сократилось до 24% — хотя ещё пять лет назад их активно смотрели 45% аудитории, отмечается в статье.

В то же время степерь доверия к информации из социальных сетей может быть разной. Согласно исследованию, примерно половина пользователей YouTube и Twitter считают, что они предоставляют достоверные новости. В то время как новостному контенту в TikTok, несмотря на его популярность, доверяют лишь около 30% подростков, пишет Daily Mail.

Сегодня подростки гораздо реже берут в руки газету или смотрят новостные программы по телевизору, предпочитая вместо этого быть в курсе событий, просматривая публикации в социальных сетях, пояснил Йи-Чунг Тэ, глава отдела по стратегии и исследованиям в Ofcom. «И хотя молодёжь считает новости в социальных сетях менее надёжными, они больше ценят эти сервисы за то, что в них предлагается широкий спектр мнений по наиболее актуальным событиям», — подчеркнул он.

Согласно данным Ofcom, телеканал BBC One при этом остаётся наиболее популярным источником новостей среди всех взрослых британцев. В то же время аудитория ряда крупных новостных каналов в 2022 году заметно сократилась: показатели просмотра новостей на BBC One, BBC Two, BBC News, ITV и Sky News в настоящее время ниже, чем это было до пандемии COVID-19.

По словам экспертов Ofcom, это отражает долгосрочные тенденции снижения просмотров традиционных теленовостей. Тем не менее для взрослых британцев телевизионные новости в целом до сих пор остаются самым надёжным источником новостей, в то время как социальные сети считаются наименее надёжными.

В отчёте Ofcom также отмечается, что в этом году общее количество людей, которые читают печатные и онлайн-издания, снизилось в Великобритании до 38% среди взрослых. Для сравнения, в 2018 году их доля составляла 51%, а в 2020 году — 47% опрошенных, говорится в статье.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.