Роскомнадзор поддержал исковые требования прокуратуры в отношении ресурса Tor Project

Несмотря на то, что российский ресурс Tor Project был разблокирован, прокуратура продолжает рассматривать иск против него в Ленинском районном суде Саратова. Роскомнадзор поддерживает требование прокуратуры об удалении запрещенной информации с ресурса. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

“В Ленинском районном суде Саратова будет рассматриваться дело по иску прокурора о признании информации, размещенной на сайте torproject.org, запрещенной к распространению в России, а также требование к ООО “Гугл” удалить магазин приложений Tor Project. Роскомнадзор поддерживает все требования прокурора в связи с опасностью распространяемых данных”, – заявили в ведомстве.

Решение районного суда Саратова об ограничении доступа россиян к Tor Project было отменено 19 мая. Согласно пресс-релизу суда, дело было направлено на повторное рассмотрение. Позднее пресс-служба суда сообщила, что Саратовский областной суд отменил решение первоначальной инстанции из-за процессуальных нарушений. Владелец сайта в деле не фигурировал.

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к ресурсу Tor Project на основании решения суда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора в декабре 2021 года. Такое решение суд принял из-за размещения на ресурсе противоправного контента.

Браузер Tor работает по принципу, известному как луковая маршрутизация. Это сеть узлов, которая обеспечивает пользователям анонимность и безопасность. Эта система позволяет подключаться через сеть IP-адресов. Tor часто используется для доступа к даркнету.