Косая челка опять в тренде: 10 модных идей, которые стоит попробовать в этом сезоне
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Некоторые модные тенденции быстро уходят в прошлое, но это не относится к косой челке – одному из универсальных элементов прически, который выдержал испытание временем. Косая челка подходит обладательницам абсолютно всех типов волос. Неудивительно, что эта тенденция пользуется спросом. Лето – лучшее время для экспериментов с прической! Мы собрали вдохновляющую подборку модных идей, которые стоит попробовать в этом сезоне.
Стильные челки
Распущенные пряди подчеркивают форму лица, а челка придает прическе налет романтики.
Идея стрижки для обладательниц волос средней длины.
Совет для тех, кто хочет выглядеть моложе: косая челка может скрыть морщины вокруг глаз. Возьмите это на заметку!
Короткий боб на волосах, окрашенных в холодный блонд, – образ для смелых и уверенных в себе девушек.
Светлые волосы средней длины с медовыми бликами и зачесанная набок челка – стиль, который никогда не выйдет из моды.
Еще одна универсальная стрижка для любительниц классических образов.
Удлиненная челка Дакоты Джонсон отличается легкой небрежностью, которая придает прическе очарование.
Эмма Стоун – олицетворение элегантности и женственности.
Косая челка с распущенными прядями призвана подчеркнуть форму лица Джей Ло – идеальные скулы и красивые губы.
Эта стрижка подойдет обладательницам тонких прямых волос. За счет челки прическа будет смотреться объемнее.
Удачных вам экспериментов!
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