 

Нуланд допустила возвращение иранской нефти на мировой рынок

22.07.2022, 22:45, Новости дня
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Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит Тегерану вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках ежегодного форума на площадке Аспенского института.

«Если Иран пожелает – а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, – то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь», – приводит утверждение заместителя госсекретаря США РИА «Новости».

При этом Нуланд подчеркнула, что если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон «будет вынужден нарастить свое давление».

Ранее в пятницу Нуланд заявила, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цена на этот ресурс поползет вверх.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.

Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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