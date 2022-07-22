N-TV – «зима ещё впереди» — зелёный министр призвал использовать бурый уголь, чтобы запасать газ

Россия снова поставляет Германии газ, однако министр экономики Роберт Хабек тем не менее объявил о новом пакете мер по энергетической безопасности, пишет немецкий телеканал N-TV. Политик зелёных настаивает на более строгих требованиях к заполнению газовых хранилищ, а также на активизации запасов бурого угля. Кроме того, нужны меры по энергосбережению в общественных зданиях и экономии газа в жилых домах.



AP

Федеральный министр экономики Роберт Хабек объявил об очередном пакете мер по обеспечению энергетической безопасности, пишет немецкий телеканал N-TV. В него входят более строгие требования к заполнению газовых хранилищ и активизация запасов бурого угля — об этом заявил Хабек в Берлине. Также новый пакет включает меры по энергосбережению в общественных зданиях и обязательную «проверку отопления». Кроме того, планируются меры по экономии газа в жилых домах.

По словам Хабека, необходимо усилить меры предосторожности на зимний период. «Нам нужна выдержка», — подчеркнул он. Как поясняет немецкий телеканал, с этого дня РФ снова поставляет газ по газопроводу «Северный поток — 1», но гораздо меньше, чем возможно. Хабек сказал, что РФ — «ненадёжный товарищ», когда речь идёт о поставках энергоносителей. По словам Хабека, уровень заполнения хранилищ должен составлять 75% к 1 сентября, а к 1 октября — 85% вместо 80%, как было раньше, и к 1 ноября — 95% вместо 90%, как было до сих пор.

Кроме того, политик зелёных отрицает заявления РФ о том, что она является гарантом энергоснабжения Европы. «Это искажение всех фактов», — заявил Хабек. По его уверению, РФ использует свою мощь для шантажа Германии и Европы.

По его словам, по этой причине к 1 октября должен быть также активирован резерв бурого угля. Ранее это уже было сделано с резервом для электростанций, работающих на каменном угле. Хабек также говорил о постановлении об экономии газа, чтобы по возможности убрать газ с рынка. Он собирается разработать совместно с Министерством транспорта постановление, которое будет давать приоритет на железной дороге перевозке угля и нефти.

Министерство также заявило, что имеет смысл не отапливать помещения, в которых люди проводят время нерегулярно, такие как коридоры, большие залы, фойе или технические помещения, при отсутствии иных требований, связанных с безопасностью. Для общественных объектов и офисных зданий это должно быть регламентировано в специальных постановлениях. Кроме того, необходимо обсудить с социальными партнëрами дальнейшие возможности экономии энергии в рабочих и производственных помещениях, пишет немецкий телеканал N-TV.

В жилых домах также необходимо экономить больше энергии. В этих целях арендаторам следует предоставить больше свободы действий. Сейчас местами существуют оформленные по договору обязательства по поддержанию минимальной температуры в арендуемых помещениях, сказали в министерстве. «Это означает, что если жильцы хотят уменьшить отопление, то они нарушают свои договоры аренды. Вот почему эти договорные обязательства должны быть временно приостановлены — в тесном взаимодействии с соответствующими департаментами федерального правительства — с тем чтобы жильцы, которые хотят экономить энергию и убавить отопление, могли это сделать», — пояснили в Министерстве экономики Германии.

Хабек также подчеркнул, что преодоление кризиса потребует от всех терпения. «Зима ещё впереди», — и это только первая такая зима, напомнил он. Зима в 2023—2024 годах также принесёт Европе проблемы, заключает N-TV.