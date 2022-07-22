Мнение: Соглашения с Ираном, рекордная плотина в Таджикистане и почему США ушли из Афганистана

1. Как можно видеть по заглавной фотографии, с Россией хотят дружить и общаться не только страна-якобы-изгой Иран, но даже и состоящая в НАТО Турция. Визит Владимира Путина в Тегеран на встречу со своими коллегами – лидерами Ирана и Турции – прошёл весьма плодотворно. Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):



Визит российского президента в Тегеран и его переговоры с Хаменеи (аятолла), Раиси (президент) и Эрдоганом (президент соседней Турции) в основном были формально посвящены Сирии: стороны сошлись на том, что США должны уйти с восточного берега Евфрата. В исполнении союзника США по НАТО Турции такое заявление звучит немного необычно, но оно просто напоминает нам, во-первых, что в НАТО всё сложно (Турция периодически стоит на грани столкновения с союзной Грецией), а во-вторых, что ситуацию в Сирии можно было бы назвать «санта-барбарой», если бы она не была столь кровавой — там друг моего друга запросто может оказаться моим врагом, враг моего друга моим другом и пр.

Впрочем, куда больший интерес у внешних наблюдателей вызвали договорённости России с Ираном и Турцией по вопросам, к Сирии не относящимся. В частности, «безоговорочная поддержка», высказанная иранским руководством СВО (американцы видят в этом пролог к поставкам пресловутых ударных дронов), а также пакет российско-иранских договорённостей, включающий инвестиции в иранскую нефтепромышленность на $40 млрд (в наших патриотических тг-каналах это оплакано как «покупка союзника»), строительство газопроводов через Иран и СПГ-терминалов (есть шанс получить опосредованный, но удобный, доступ к азиатским рынкам), запуск торгов парой рубль-риал на тегеранской бирже.

Что касается Турции — то там интерес сфокусирован на приближающемся, по официальной версии, решении «зернового кейса» (Путин поблагодарил Эрдогана за содействие, отметив «все вопросы ещё не решены, но прогресс уже хороший знак»).

США в лице представителя совета нацбезопасности Белого дома Кирби сообщили, что визит Путина есть шаг отчаяния, показывающий растущую изоляцию страны — «приходится обращаться даже к Ирану». В то же время складывающиеся союзнические отношения России с Ираном нервируют Америку и Запад в целом, в связи с чем значительная часть агитматериалов в европейских и американских СМИ посвящена поиску противоречий между странами (то же делается в отношении российско-китайских и российско-индийских отношений, регулярно появляются публикации о том, что «Китай сокращает экспорт в Россию» или «Индия склоняется к присоединению к антироссийским санкциям»). Это нормально. Сегодня утром Песков сообщил, что ведётся подготовка визитов Путина в ещё ряд зарубежных стран.

Конечно, Иран и Турция наращивают отношения с Россией не просто так, а рассчитывая извлечь из этих отношений что-то практичное. Турция надеется заработать на украинском транзите. Иран договорился о рекордных инвестициях в свою нефтегазовую отрасль со стороны Газпрома. Нам, в свою очередь, выгодно расширение торговли и транзита на турецком и персидском направлениях.

И это нормально, это здоровые бизнес-отношения между странами по принципу «ты мне – я тебе». С США подобные отношения невозможны: американцы фактически требуют от России и Ирана безоговорочной капитуляции, с вероятным последующим расчленением страны и выплатой дани гегемону. Напомню, американцы в последние годы пытались уничтожить все три наши страны — и Россию, и Турцию, и Иран.

Иногда мне немного жаль, что наши власти предпочитают вести дипломатию подчёркнуто осторожно и адекватно, на контрасте с безумием США. Было бы забавно, если бы в ответ на требование США не поставлять беспилотники в Россию аятолла сказал, что вообще он не собирался, но если США настаивают, то вот вам, Владимир Владимирович один беспилотник от нас — в коробке, перевязанный ленточкой. Чисто символически, чтобы американцы позлились.

2. В Таджикистане строят самую высокую в мире плотину на Рогунской ГЭС (335 м, выше Эйфелевой башни). Проект был начат ещё в советское время, но затем заброшен более чем на 20 лет. Строительство ГЭС крайне важно для экономики Таджикистана, поскольку даёт этой стране шанс решить проблемы с дефицитом энергии и победить бедность.

Помощь в строительстве оказывает и Россия (именно наши инженеры спроектировали плотину), однако в основном проект реализуется силами итальянской компании и на европейские деньги. Некоторые опасаются, что из-за этого Таджикистан может отдалиться от нас (ссылка):



Достроив Рогунскую ГЭС, Таджикистан получит бОльшую независимость в энергетике. Эта независимость будет настолько большой, что он сам начнет продавать электричество (в соседний Пакистан).

При этом энергетика – один из самых существенных рычагов влияния на Таджикистан со стороны России и Китая. Так что, получив энергетический суверенитет, эта страна усилит суверенитет и политический.

То есть влияние России и Китая в регионе несколько ослабнет. Это даст шанс Европе, США и в целом НАТО, напротив, влияние нарастить.

Изначально ГЭС строилась на заимствования у таджикского народа (для этого государство выпустило специальные облигации), но сейчас финансировать проект взялся Евросоюз.

При этом в строительстве задействована и Россия. В частности, проектирование ГЭС выполнила российская организация “Гидропроект” (именно она спроектировала Волго-Донской канал, канал имени Москвы, канал из Днепра в Крым и другие важнейшие объекты).

Получится ли у Европы отодвинуть Россию и Китай от Таджикистана – покажет время… <…>

Против географии не попрёшь, так что перспектива вступления Таджикистана в ЕС или НАТО – околонулевая. Заигрывания таджикского правительства с Западом не смогут создать России или Китаю особенных помех (если только таджики не запустят к себе наркоторговцев и террористов из Афганистана, но это едва ли в интересах местных властей).

Так что европейцы молодцы, пускай себе помогают таджикам.

3. Любопытная версия о том, почему американцы в прошлом году так спешно и позорно ушли из Афганистана (ссылка):

А может, США вывели войска из Афганистана, чтобы “защитить” себя в текущем конфликте?

Просто представим, что американские военные находились бы сейчас в непосредственной близости от талибов (запрещенных в России) и, одновременно, поставляли оружие и деньги противнику России.

В такой ситуации имелся бы достаточно большой шанс, что у этих самых талибов вдруг “откуда ни возьмись” появились бы, скажем, системы РСЗО “Ураган” или даже “Смерч”. Ну, или списанные “Точки-У”. Да или хотя бы какие-то дальнобойные гаубицы…

Американцы ведь настолько привыкли к “беззубым” противникам, что появление хотя бы мало-мальски серьезного оружия в Афганистане нанесло бы им сокрушительный удар. Причем удар даже не военный, а информационный.

Когда сотни и тысячи цинковых коробочек полетели бы на Североамериканский континент, вот тогда стул под Байденом не просто зашатался бы, а сразу вылетел. Тут уже было бы не до ленд-лиза. Какой ленд-лиз, когда американцев самих перемалывают какие-то “дикари”? Причем абсолютно непонятно (большинству американцев) ради чего американцы там вообще находятся?

В общем, есть такая мысль, что вывод войск из Афганистана был частью подготовки к текущему конфликту.

С одной стороны, спешная эвакуация американских сил и быстрое падение проамериканского правительства показали слабость США, в результате чего от них отвернулись многие союзники.

С другой стороны, для самого Афганистана и окружающих стран приход к власти талибов не особенно прибавил безопасности. В регионе снова подняло голову уже несколько подзабытое у нас ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая в России (ссылка, ссылка). Бородачи уже провели несколько атак на территории Узбекистана и Таджикистана.

Не исключено, что как и в Сирии, США будут пытаться использовать игиловских террористов для собственных целей. Американцы ушли, но после них может остаться хаос, рост терроризма и радикализма. Если дело дойдёт до военных действий в бывших советских республиках Средней Азии, России придётся вмешиваться и наводить порядок. Сейчас это некстати — у наших военных хватает работы и на западном направлении.