Протестующие фермеры в Италии вылили молоко на здание администрации

Более 100 тракторов с итальянскими фермерами проехали по центру Неаполя, протестуя против планов местных властей по борьбе с бруцеллезом.

Буйволоводы утверждают, что за последние 10 лет было уничтожено более 100 000 голов крупного рогатого скота. Однако после проверки эти животные оказались здоровыми. За это время около 300 малых предприятий были вынуждены закрыться. В ответ на это фермеры предлагают усилить кампанию вакцинации и профилактические меры.

В четверг протестующие устроили гонки на тракторах к зданию администрации Кампании, где они вылили молоко буйволиц на гроб. Это символизировало медленную смерть отрасли. По данным местных СМИ, количество вылитого молока составило 350 литров.