Протестующие из Кишинева установили палатки прямо перед зданием Генеральной прокуратуры

Протестующие установили палатки в Кишиневе возле Генеральной прокуратуры. Протест будет продолжаться, рассказал РИА Новости председатель совета района Орхей Дину Цуркану.

Несколько сотен сторонников молдавской оппозиционной партии “Шор” протестовали у здания Генеральной прокуратуры, требуя освободить Марину Таубер. Илан Шор является лидером этой политической группы, и его призвали поддержать политика. Он обвиняется в нескольких преступлениях.

В четверг офис антикоррупционного прокурора Молдовы начал обыски активистов и сторонников партии Шора. Это было связано с незаконным финансированием политической формы, а затем и парламента. По запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу, Таубер был задержан из-за подозрений в незаконном финансировании. Депутат также был задержан на 72 часа тем же вечером. Дело было оформлено как преследование оппозиции со стороны членов политической партии и их сторонников.

“Митинг закончился, но мы не прекратим наш протест против произвола и некомпетентности властей. Многие люди останутся на ночь в палатках. Цуркану сказал корреспонденту РИА Новости, что мы будем нести “вахту протеста”.

Глава региона подчеркнул, что акции протеста будут продолжаться. “Они не только в защиту вице-председателя партии “Шор”, но и за отставку правительства и парламента”.

Цуркану заявил: “Мы будем проводить серию акций протеста, пока их требования не будут услышаны”.

Официально единственной политической партией, поддержавшей антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов, была партия Шор. Эта партия собрала более 40 000 протестующих на главной площади Кишинева в июне, чтобы выразить свое недовольство правительством.