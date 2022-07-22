Эрдоган и Шойгу провели короткий разговор

По сообщению РИА Новости, в Стамбуле состоялся короткий разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Турции Реджепа Эрдогана.

После церемонии подписания документов о снятии ограничений на российский экспорт и помощи РФ в вывозе украинского зерна президент Турции высказался о важности этих соглашений.

Эрдоган сказал Шойгу, что “сегодня была проделана хорошая работа”.

“Все стороны проделали большую работу и быстро подготовили соглашения, которые сегодня были подписаны всеми”. “Это прочная основа для того, чтобы сейчас успешно решались другие вопросы”, – сказал президент Турции.