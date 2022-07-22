 

Эрдоган и Шойгу провели короткий разговор

22.07.2022, 22:05, Разное
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По сообщению РИА Новости, в Стамбуле состоялся короткий разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Турции Реджепа Эрдогана.
После церемонии подписания документов о снятии ограничений на российский экспорт и помощи РФ в вывозе украинского зерна президент Турции высказался о важности этих соглашений.

Эрдоган сказал Шойгу, что “сегодня была проделана хорошая работа”.

“Все стороны проделали большую работу и быстро подготовили соглашения, которые сегодня были подписаны всеми”. “Это прочная основа для того, чтобы сейчас успешно решались другие вопросы”, – сказал президент Турции.



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