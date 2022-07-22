Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!! Тема “Где же нравственное чувство?”
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Наступила очередная пятница, и сегодня опять – долгожданный стрим о политике, новостях, Украине и всем прочем! Тема сегодняшнего – предлагаю вспомнить о пресловутом “нравственном чувстве народа”, о нем в свое время много писали российские классики. Типа, это только политики, властители и прочие оторванные от корней люди могут творить всякие зверства и непотребства, а народ – о, он другой! Он всегда чует, где правда, он на жуткие вещи неспособен!
Велкам! Начнем сегодня в 20.30 – и, как говорится, да поможет нам бог!
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Источник: Размышления вольного социолога
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