 

Минюст включил в реестр иноагентов Илью Яшина и Максима Каца

22.07.2022, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, пять человек, в том числе муниципального депутата Илью Яшина, политического и общественного деятеля Максима Каца.

Также в списке оказались телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и политический деятель Руслан Шаведдинов, следует из документа.

В качестве причины в списке указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, согласно которому им запрещено вести деятельность за счет государственного бюджета.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.21 / Путин посетил космодром Восточный

07.06.21 / Рубль показал снижение к доллару и евро

15.03.21 / Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга

09.02.21 / Видео: Зеленский или вакцина: кто сильнее?

23.07.21 / Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь

19.01.21 / Глава МИД Польши – Вашингтон быстро простит Варшаве дружбу с Трампом

12.01.22 / Россия начала учения у границ с Украиной на следующий день после переговоров с США

23.05.21 / “Украина – интересная страна, возможно все”. Разумков ответил, есть ли основания для роспуска Рады

19.09.21 / На выборах в Госдуму в Донбассе дистанционно проголосовали около 150 тыс. человек

11.11.20 / Эпидемиолог Колесникова: Не очень понятно, каков смысл карантина выходного дня, когда в другие дни люди посещают массовые мероприятия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика