Минюст включил в реестр иноагентов Илью Яшина и Максима Каца
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Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, пять человек, в том числе муниципального депутата Илью Яшина, политического и общественного деятеля Максима Каца.
Также в списке оказались телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и политический деятель Руслан Шаведдинов, следует из документа.
В качестве причины в списке указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, согласно которому им запрещено вести деятельность за счет государственного бюджета.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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