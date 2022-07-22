Минюст включил в реестр иноагентов Илью Яшина и Максима Каца

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, пять человек, в том числе муниципального депутата Илью Яшина, политического и общественного деятеля Максима Каца.

Также в списке оказались телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и политический деятель Руслан Шаведдинов, следует из документа.

В качестве причины в списке указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, согласно которому им запрещено вести деятельность за счет государственного бюджета.

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