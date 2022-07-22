Минобороны: Украинские боевики могут взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР

Националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке Донецкой Народной Республики, и планируют взорвать их при отступлении из города, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

По его словам, в Константиновке в ДНР украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города.

Накануне Мизинцев заявил, что ВСУ оборудовали огневые и снайперские позиции в жилых домах Краматорска в ДНР, а во дворах разместили реактивные системы залпового огня.

—