Минобороны: СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами

Боевики батальонов территориальной обороны вместе с сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области для выявления жителей, которые выражают пророссийские взгляды, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

По его данным, граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно, добавил генерал-полковник.

Ранее замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов, который перешел на сторону ЛНР, сообщил, что украинские нацбаты похищали людей.

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