Мисс Москва 2022 – Личное мнение

Корону самой красивой девушки столицы завоевала 24-летняя переводчица.



Фото: Соцсети

На мой взгляд, девушка выглядит как — кхм — танцовщица ночного заведения с окраин.

Я вижу противоестественно огромные и жёсткие силиконовые бидоны. Надутые губы, которые цепляются за нос. Неактуальные, нависшие над пластмассовыми ресницами брови.

На лице этой мисс нет ни единой естественной и привлекательной, на мой взгляд, черты.

Реально некрасивая девка, ещё и вся сделанная-переделанная.



Фото: Соцсети

Неужели столица у нас такая отсталая, что в конкурсе на первую её красавицу побеждает бюджетно перешитая баба?

Несколько лет назад — со своей грудью, со своими губами — эта «Мисс, увы, Москва» была намного лучше.

Не красавица, но вполне приятная девушка, которая выделялась из толпы изящной фигурой при высоком росте. Редкое и красивое сочетание.



Фото: Соцсети

Взяла и зачем-то себя испортила.

Мне всё это отвратительно, если честно. Отвратительно тем, что такой неприятный, мягко говоря, образ насильно навязывается нашему обществу в качестве красивого.

Смотрите, девчонки, кто считается красивой! Вот она!

Качайте губы. Вшивайте в грудь по 10 литров силикона и приклеивайте на глупые головы волосню непонятно откуда взятую. Уродуйте брови, губы, носы. Становитесь все на одно лицо: лицо полуподвальной пластической хирургии.

Лапоньки мои, не ведитесь! Красиво то, что естественно.

Ваша сила — не в растянутых филлерами губищах, а в том, что вы несёте в этот мир: любовь или невроз, нежность или комплексы, страсть или страх, хорошее воспитание или зассанную подворотню, ум или дурь, доброту или злобу.

Для меня явные следы вмешательства на лице сродни татуировке на лбу: «Закомлексованна и неумна».

Но Тимати, наверное, эта новая Мисс понравится. Может, к себе возьмёт.

А вам она нравится?

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