Бывший советник Трампа – бесконтрольная иммиграция превращает США в нацию незнакомцев

Непрекращающийся поток иммигрантов приводит к тому, что США теряют сплочённость общества, заявил в интервью Fox News бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. В результате, по его словам, бесконтрольная миграция превращает американцев в нацию незнакомцев.

Стивен Миллер такого не поддерживает. При Трампе он четыре года работал в Белом доме, где предпринимал серьёзные усилия, чтобы это остановить. Правда, ничего не вышло. Он продолжает борьбу в качестве основателя фонда America First Legal. И этим вечером он присоединяется к нам. Стивен Миллер, большое вам спасибо за участие в программе.

СТИВЕН МИЛЛЕР, основатель фонда America First Legal: Вам спасибо.

Забавно наблюдать, сколько энергии расходуется ими на крики, адресованные всем, кто обращает внимание на цифры. «Это же теория великого замещения! Это расизм!». Но я бы ещё раз повторил, что раса тут ни при чём. Цифры рассказывают очень чёткую историю: американцы не замещают самих себя естественным путём, заводя детей в стране, которая всё более враждебна по отношению к этим самым детям, а разницу компенсируют иммигранты. Почему же мы не имеем права злиться по этому поводу?

СТИВЕН МИЛЛЕР: Думаю, начать нужно с небольшого экскурса в историю. Многие американцы могут и не знать, что в тот самый период времени, когда в эпоху Эйзенхауэра зародился великий американский средний класс, когда у нас наблюдался быстрый рост среднего класса, быстрый рост качества нашей жизни, быстрый рост наших зарплат, когда и иммигранты, и уроженцы США наблюдали огромный рост жизненного уровня, тогда же наблюдалась отрицательная иммиграция в нашу страну. Другими словами, каждый год иммигрантов, покидавших страну, было больше, чем иммигрантов, въезжавших в неё. И если в 1920-м у нас было 14 миллионов иммигрантов, то к 1965-му их уже было менее 10 миллионов.

За тот же самый временной период наше население увеличилось вдвое за счёт того, что американские семьи заводили детей. А затем с 1965 года, с иммиграционного закона Теда Кеннеди, и до открытых границ при Джо Байдене подавляющая часть нашего роста населения связана исключительно с людьми, приезжающими к нам из других стран.

Как вы уже говорили, при таком раскладе у вас не может быть сплочённости общества. Лос-Анджелес более чем на треть населён уроженцами других стран. Нью-Йорк более чем на треть населён уроженцами других стран. Сан-Франциско более чем на треть населён уроженцами других стран.

По всей стране у каждого четвёртого ребёнка — и это поразительно — есть родитель, рождённый в другом государстве. Это не в их и не в наших интересах добавлять всё больше и больше иммигрантов, чтобы не было никакой сплочённости. Ведь в этом случае не может быть социального доверия, не может быть гражданского сплочения, не может быть общей культуры, общего языка, общего образования, общего опыта, общего пути к успеху. Мы подрываем и разрушаем всё это непрекращающейся миграцией.

Пугает то, что никого не волнует сплочённость общества до тех пор, пока не разразится кризис и не произойдёт обвал экономики, но и этого ещё бывает недостаточно. И в такой момент именно сплочённость становится тем, что стоит между вами и настоящим хаосом, они об этом подумали?

СТИВЕН МИЛЛЕР: Всё, что у вас есть, — это доверие.

Именно так.

СТИВЕН МИЛЛЕР: Ситуация именно так и обстоит. Доверие — это всё, что у вас есть. Если произойдёт нападение, и мы лишимся энергии, воды, нашей инфраструктуры, нашего электричества, что будет удерживать нас от бунтов, мародёрства и безумия? Доверие. Эта способность позволяет знать, что в обществе, в котором вы живёте, люди будут заботиться друг о друге и защищать друг друга. Бесконтрольная миграция превращает нас в нацию незнакомцев. Повторюсь, меня не волнует, где вы родились. Не важно, откуда вы. Если вы сейчас здесь живёте, то в ваших интересах не допустить этого завтра.

По-моему, очень меткое замечание. Сейчас можно наблюдать, как множество людей, в том числе иммигрантов, приходят к этому же самому выводу.

СТИВЕН МИЛЛЕР: Именно так.

Стивен Миллер. Рад был вас видеть. Большое спасибо.

СТИВЕН МИЛЛЕР: Вам спасибо.

Дата публикации 20 июля 2022 года.