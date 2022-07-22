El Periódico – «очередная проверка солидарности ЕС» — Южная Европа не хочет сокращать потребление газа по команде Брюсселя

Испания, Португалия, Италия, Мальта, Кипр и Греция недовольны предложением Европейской комиссии сократить потребление газа на 15%, пишет El Periódico. Основной причиной недовольства там называют тот факт, что план предварительно не обсудили со странами — членами ЕС, а также то, что он игнорирует особенности энергетического рынка каждого государства.



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Желание Брюсселя вновь ответить на российскую спецоперацию на Украине становится «очередной проверкой солидарности ЕС», пишет El Periódico. Несмотря на то что газопровод «Северный поток — 1» возобновил работу, риск того, что Москва может в любой момент ограничить поставки газа, заставил Европейскую комиссию включить в свои планы действий в чрезвычайных ситуациях обязательство сократить потребление этого ископаемого топлива на 15% в период с августа по март 2023 года.

Изначально предлагается уменьшить потребление на добровольных началах, но потом это может стать обязательным требованием на законодательном уровне. Предложение не оценили в Испании и Португалии, а в других странах юга Евросоюза и вовсе восприняли с сомнением и скептицизмом. Первое испытание этот план ждёт уже во вторник на внеочередной встрече министров энергетики, которая, как ожидается, «будет жаркой».

При этом издание задаётся целым рядом вопросов, которые, вероятно, поднимут во вторник. Действительно ли необходима экономия в размере 15%, почему она должна применяться одинаково по отношению ко всем странам, хотя не все члены ЕС в равной степени зависят от российского газа, и почему именно Европейская комиссия должна бить тревогу в случае дефицита и вводить сокращения в области, которая находится в исключительно национальной компетенции?

Первое обсуждение на уровне послов стран — членов ЕС состоялось в среду. Оно продолжалось три часа и, по словам источников, присутствовавших на обсуждении, на нём получило подтверждение то, что южные страны — Испания, Португалия, Италия, Мальта, Кипр и Греция — не удовлетворены планом. Недовольны предложением и восточные страны, такие как Венгрия и Польша. Ещё одно обсуждение состоится в конце этой недели. Однако даже несмотря на него, Брюсселю, как полагает El Periódico, будет очень сложно добиться во вторник получения квалифицированного большинства.

Так, по мнению Мадрида, Еврокомиссия не проработала план должным образом, потому что они не провели дебатов с членами ЕС и проигнорировали особенности энергетического рынка каждой страны. «Мы прекрасно понимаем, что должны проявить солидарность, когда одной стране — члену ЕС тяжело и когда тяжело многим другим, но для того, чтобы наш ответ был эффективным, мы должны всё хорошо спланировать», — заявила глава экологического перехода испанского правительства Тереза Рибера.

В Брюсселе отвергли подобную критику в свой адрес, подчеркнув, что они в последний момент согласились включить возможность для некоторых стран снизить потребление газа всего на 5%.

Однако этот жест не смягчил критику ни со стороны Мадрида, ни со стороны Лиссабона. «Португалия категорически против предложения Европейской комиссии, потому что оно не учитывает различия между странами. Это не может быть применено к Португалии», — заявил государственный секретарь по окружающей среде и энергетике страны Жоау Галамба, назвав предложение «непропорциональным и нерациональным».

Предложением также остались недовольны и в Афинах. «В целом греческое правительство не согласно с предложением комиссии сократить потребление природного газа на 15 процентов», — предупредил официальный представитель правительства Яннис Ойконому.

С другой стороны, Германия, сильно зависящая от российского газа, встретила планы Брюсселя с «облегчением и надеждой». «Европейская солидарность в наше время важна как никогда. Мы должны работать более тесно вместе, чтобы иметь возможность лучше действовать в ситуациях с газовым кризисом», — прокомментировал предложение Брюсселя министр финансов Германии Роберт Хабек.

В четверг он объявил, что Берлин введёт меры экономии, в том числе в общественных зданиях, а также обязательный «контроль» отопления, предвосхищая возможное требование партнёров по ЕС сначала продемонстрировать, что они приняли меры по сокращению потребления, а потом требовать того же от остальных. Берлин, как и Брюссель, предупреждает о последствиях полного прекращения поставок газа Москвой. «Если поставки газа в одной или нескольких странах будут затруднены, это затронет все страны — члены ЕС», — заявил Хабек.

«Некоторые страны больше других подвержены влиянию российского газа и более уязвимы в случае сокращений, но все страны-члены будут страдать от последствий через единый рынок. Важно, чтобы каждое государство-член внесло свой вклад в экономию энергии, в хранение и было готово проявить солидарность со своими соседями», — приводит El Periódico слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.