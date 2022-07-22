Мнение: СП-2 и СП-1 запущены, саудиты нефти не дадут и российская АЭС в Египте

1. Россия предпочитает душить Германию медленно. Глава немецкого МИД Анналена Бербок может пока что спать спокойно: «народные восстания» из-за отсутствия газа, о которых она ранее предупреждала (ссылка), временно откладываются. Россия возобновила поставки по «Северному потоку-1», даже несмотря на то, что украденная во время ремонта канадцами «былинная турбина», о возвращении которой немцы договорились, до нас ещё не доехала (ссылка):



С точки зрения России едва ли было бы выгодно подстраховывать ЕС, пока тот не найдёт способы отказаться от нашего газа, но и на полное отключение Европы Москва, как сегодня все убедились, идти не хочет. По крайней мере, пока. Поэтому, возможно, нас ждут ещё новые интересные форс-мажоры, поломки и прочие трудности. Фон дер Ляйен, конечно, отчитывается сейчас оптимистично о том, как она резко наращивает поставки из нерусских источников, договаривается с альтернативными поставщиками и ведёт Европу к полной независимости от русского газа — но реальность, в которой нужные и имеющиеся объёмы ника не бьются, известна уже всем.

Также наконец заработал проект «Северный поток-2» – но только частично. Не так, как изначально планировалось. Для немцев это очень плохая новость. Половина газа, который предназначался для ФРГ, а также инфраструктура СП-2 на нашей территории были задействованы для газификации северных регионов России (ссылка).

Даже если немцы включат заднюю и сертифицируют СП-2, в полном объёме запланированный газ они уже не получат.

2. Под визитом Байдена в Саудовскую Аравию можно подвести черту: это был полный провал. Глава саудовского МИД недвусмысленно намекнул, что королевство не собирается наращивать добычу нефти (ссылка):



Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил во вторник, что не видит нехватки нефти на рынке, а [прим. Кримсон: видит] нехватку нефтеперерабатывающих мощностей, из-за чего необходимо больше инвестировать в мощности по переработке сырой нефти в различные нефтепродукты.

«На сегодняшний день мы не видим недостатка нефти на рынке. Не хватает перерабатывающих мощностей, что также является проблемой, поэтому нам нужно больше инвестировать в перерабатывающие мощности», — сказал министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Означает это высказывание примерно следующее: если американцы страдают от дороговизны бензина, то пускай они строят у себя НПЗ, которых в США острая нехватка. А сырьё для этих НПЗ пусть покупают по рыночным ценам, которые сейчас вполне комфортны для арабов, и снижать они их смысла не видят.

Кроме того, в долгосрочном плане Саудовской Аравии и вправду логичнее вкладываться в переработку нефти, а не в наращивание добычи. Бензин и прочее топливо – это всё-таки более технологичные продукты, нежели сырая нефть. А запасы нефти не бесконечны, даже у саудитов. Им выгоднее продавать меньше нефти по более высокой цене и постепенно увеличивать долю нефтепродуктов в экспорте.

3. Россия помогает Египту, который существенными запасами нефти обделён. «Росатом» начал строить там атомную электростанцию, это крупнейший в истории экспортный контракт России (ссылка):

Название строящейся АЭС «Эль-Дабаа». Она расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. При её строительстве будут использованы самые совершенные реакторы ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+». Планируется 4 энергоблока, таким образом общая мощность составит 4,8 ГВт.

Общая стоимость всех контрактов составляет десятки миллиардов долларов — это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России, подчеркивал Лихачев.

Высокотехнологичный экспорт России вполне себе жив, без работы наши атомщики не останутся. Причём дело куда более масштабное и сложное, чем строительство ветряков и солнечных панелей, которым промышляют на Западе.

Это также свидетельствует о долгосрочном укреплении связей Египта с Россией. В том же Таджикистане достаточно легко можно распрощаться с европейскими строителями ГЭС, позвав вместо них российских или китайских подрядчиков. А вот со строительством АЭС так не получится: отказаться от услуг «Росатома» теперь будет практически невозможно. Атомные технологии слишком сложны: переделка проекта обернулась бы десятилетиями задержек, как было с АЭС «Бушер» в Иране.

Египет и ранее был крепко завязан на наших туристов и на наше зерно. Теперь же, с началом строительства АЭС, ясно, что Египет сделал принципиальную ставку на длительную дружбу с Россией.