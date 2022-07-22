Paris NN объяснил, почему билеты на матч с ЦСКА продавались по 10 рублей
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Такая цена связана с введением карты. Мы таким образом говорим нашим болельщикам, что будем рядом с ними на стадионе, и нам нужна их поддержка во время такого важного матча против серьезного соперника.” – Измайлов “Чемпионат”
Он подчеркнул, что “Пари НН” не может проводить домашние матчи без поддержки болельщиков. По его словам, карта болельщика создала проблемы как для зрителей, так и для болельщиков, поэтому клуб пошел на этот шаг в поддержку болельщиков.
Измайлов заключил, что теперь такая цена будет действовать только на матч с ЦСКА.
Fan ID позволит вам получить доступ к матчу “Париж НН – ЦСКА”, который станет первой игрой.
Игра пройдет на стадионе “Нижний Новгород” 31 июля. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.
Закон позволяет болельщикам, игрокам и персоналу клубов РПЛ проходить на матчи по FanID. Оформить паспорт болельщика можно через портал “Госуслуги”. В этом документе будет отражена история участия его владельца в спортивных мероприятиях.
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