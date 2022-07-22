Мнение: Возраст в имидже

Возраст связан со временем, а время – это изменения.

То, что со временем не меняется, относится к неживому.

Вот почему когда египетские маги колдовали над мумификацией трупов, они думали не как мертвое сделать живым, а как живое сделать мертвым и их поиск был в двух направлениях:

1) остановить пожирание тела изнутри, то есть убить все микроорганизмы: бактерий, микробов, плесень, грибы.

2) остановить влияние внешних факторов, таких как нагревание, окисление, влажность.

Древние люди были наблюдательны и замечали, что смола деревьев и сок некоторых растений обладают свойствами бальзамирования.

Смолой с древности покрывали деревянные изделия, чтобы те не гнили, например смолили лодки и те становились практически вечными, недоступными для гниения.

Насекомое, оказавшееся внутри янтаря, сохранялось сотни лет. Все это не могло скрыться от глаз первобытных ученых.

Поэтому тело, которое хотели уберечь от разложения, сначала пропитывали смолами изнутри, вынимая внутренности, иногда помещая их в отдельные чаши в соляные растворы, а затем обвертывали тканями пропитанными бальзамами и помещали в деревянные капсулы.

Современная косметология в какой-то мере следует той же логике, пытаясь остановить процесс старения, снизить потерю влаги, заблокировать разрушение клеток, зафиксировать мимику, однако с трупом проводить манипуляции куда проще, а в живом теле не прекращается деятельность микромиров и просмолить человека как лодку не получится.

Честный взгляд на возрастные изменения имеет две стороны.

С одной стороны это взгляд на человека как на живой организм.

Живой организм сначала растет и формируется, а потом, достигнув зрелости, размножается, а потом начинает увядать и разрушаться, чтобы по итогу смешаться с землей.

Этот цикл надо честно себе представлять и не заблуждаться насчет того, что этапы можно упразднить или поменять местами. Замедлить – да, отменить – нет.

С другой стороны человек – это не только организм, это еще так называемая персона, сложная психическая структура, влияющая на процессы в своем поле и поле окружающих и участвующая в энергетических цепях.

Людям в социуме персона интересна не только и не столько как организм, а больше как фигура в их поле.

Вот почему чье-то тело может быть молодо и здорово, но вам это совсем ни к чему, вы ведь не микроорганизм. Вы ищете в отношениях эмоциональные стимулы.

Конечно некоторые организмы стимулируют одним лишь своим видом, но все-таки вкупе с их персоной.

Организм и персона образуют симбиоз, поэтому нельзя рассматривать ни организм отдельно от персоны, ни персону отдельно от организма.

Однако то и другое – совсем не одно и то же.

На персону возраст влияет совсем иначе.

В то время, когда организм уже достиг зрелости и готов размножаться, персона еще только формируется, а когда организм уже начинает стареть, персона продолжает расти. В какой-то момент симбиоз организма и персоны начинает сказываться на персоне, она уже не имеет достаточно энергии для бурного роста, но у нее все еще сохраняется потенциал. Только тяжелая болезнь, затрагивающая мозг, блокирует рост персоны, а смерть организма его прекращает. Дальше персона остается жить в сердцах и умах потомков, близких или не только, смотря на свой масштаб.

Если мы говорим про имидж и хотим иметь честный взгляд на возраст в имидже, мы должны обязательно учитывать и изменения организма, и изменения персоны.

Первое с возрастом понемногу ухудшается, хотя ухудшения тормозятся здоровым образом жизни. Это не отменяет возраст для организма, но существенно продляет фазу зрелости и замедляет фазу старения. Иногда бывает, что хилый и некрасивый в юности человек в среднем возрасте становится сильным и красивым и даже приближаясь к старости выглядит лучше, чем он же в молодости. “Он же” – это существенно, потому что с красивыми юными его не сравнить.

Честный взгляд – это видеть, что ЗОЖ позволяет выжать из своего биологического потенциала максимум, однако этот потенциал все равно ограничен временем. Вы можете выглядеть в 45 на 30, но вам придется постараться, а потом еще честно признать, что это довольно плохие 30, с которыми вы себя сравниваете, потому что некоторые в 30 выглядят на 18. Все возрастные рамки условны, потому что у людей разная генетика и разный образ жизни.

Имеет ли смысл стараться выглядеть на 5-10 лет моложе? Конечно. Работа над ресурсами здоровья и имиджа всегда имеет смысл, когда это не в ущерб чему-то более важному. То есть когда вам приходится бросить работу или учебу, чтобы еще больше заниматься имиджем, это плохое решение. Мумифицировать себя все равно не удастся, только оттянуть разрушение. А может быть ваше усердие будет иметь обратный эффект, ведь все хорошо в меру.

Нечестность во взгляде на свой организм выглядит в имидже жалко.

И жалкость эта связана именно с неуважением к персоне.

Уважение к персоне требует считать приоритетом личность, а не тело, или хотя бы видеть их равную ценность, но не обесценивать свою личность.

Вот это постоянное в письмах “мне 40, но выгляжу моложе”, “люди не дают мне моих лет” и так далее – это признак того, что человек боится назвать свой возраст в письме без оговорки, что он не похож на своих старых ровесников. Это стыд за свой возраст, жалость к своим ровесникам, желание приукрасить реальное состояние с помощью мишуры: громких слов или броских нарядов.

Загадка, почему многие престарелые женщины открывают голые ноги с выступающими венами, пигментными пятнами, деформациями суставов, даже если в юности избегали носить мини, отгадывается легко. Они боятся признаков старения на своих лицах и демонстрируют ноги, которые сохранились немного лучше, чем лица, как доказательство, что они еще “ничего”. Это может быть симптомом невроза и такой невроз – фобия старения – серьезная проблема.

Почти все, кто панически боятся старения своего организма, мало внимания уделяют другой стороне имиджа, то есть персоне.

Изменения персоны с возрастом тоже происходят, но должны идти в обратном направлении, должны улучшать имидж и развивать его.

В природе есть равновесие и, лишаясь преимуществ юности, человек может компенсировать это преимуществами зрелости. У зрелости есть свои преимущества, есть они даже у старости.

Можно с уверенностью сказать, что страх перед возрастом всегда связан с непониманием важности персоны. Если вы боитесь становиться зрелым человеком, наверняка вы считаете своим имиджем только физическую часть, вы сфокусированы только на организме, только на теле и совсем не видите и не уважаете те положительные изменения, которые происходят с личностью людей.

С возрастом человек может стать более опытным, более устойчивым, более сильным, лучше владеющим собой, более состоятельным и состоявшимся.

Если вы считаете, что для имиджа это все не имеет значения, возможно вы пустой человек, и тогда понятно, что все ваши мысли только о мумификации, как если бы ваш мозг уже вынули и поместили в сосуд с раствором.

Многие женщины жалобно пишут, что им не хватает ресурсов, чтобы полюбить свой возраст.

Возраст – это и есть способ приобрести внутренние ресурсы, потому что для прокачки ресурсов нужно время, ресурсы складываются по кирпичику как дома, они и называются домами.

Отношение к имиджу очень сильно смещено в пользу организма.

Людям хочется мумифицировать свое тело и завернуть его в яркие тряпочки и им кажется, что это и есть имидж.

Но имидж включает в себя еще и персону, а это ряд характеристик:

1) образ и характер,

2) стиль и бэкграунд,

3) манеры и поведение.

Привлекательность человека – это в первую очередь его персона.

Вот почему немолодые рыбаки и хищники за счет своего обаяния имеют почти такие же шансы очаровать других людей как в молодости, а иногда и большие, если прокачались в имидже и любви.

Персона получает активный стимул к росту, когда человек вступает в возраст и статус родителя.

Биологически это уже после 20 лет, а социально этот возраст часто отодвигается, только после 30 многие люди начинают себя чувствовать взрослыми, а некоторые никогда.

По сути быть личностью – это и есть быть родителем, не обязательно собственным детям, это переход из юношества к зрелости, из младшего поколения в старшее, от безответственности к ответственности.

Это не значит, что в 20 лет не нужно или невозможно стать личностью.

Но это значит, что в 30, 40, даже в 50 работа над становлением личности должна идти полным ходом, не заканчиваться, а расти.

Вот это и есть потенциал для прокачки имиджа в возрасте.

Во-первых сохранять и поддерживать организм, принимая возрастные изменения честно и спокойно.

Во-вторых, прокачивать персону и связь персоны с телом.

Организм созревает, а потом начинает разрушаться, когда процессы катаболизма, то есть распада, берут верх над процессами анаболизма, то есть роста.

И если процессы распада в организме запрограммированы генетически и частично зависят от образа жизни, распад и рост в персоне подчиняются другим законам.

Вместо спирали ДНК тут круг ресурсов.

Пока идет прокачка ресурсов, идет рост персоны.

Как только процесс прокачки натыкается на фрустрацию или увязает в аддикциях, идет распад персоны.

В имидже это отражается прямым образом.

Организм – сосуд, а персона – огонь в сосуде, перефразируя поэта.

И чем больше в вас спонтанности, уверенности, целеустремленности, вдохновения, интереса к жизни, чем больше творческих идей, чем больше эмпатии и симпатии к людям, тем магнетичней ваша персона.

Возрастные изменения организма, которые вы честно принимаете и понимаете, что это недостатки, поэтому не фокусируете внимание окружающих на них, выглядят незаметно на фоне развития вашей персоны.

Рост персоны компенсирует старение организма.

Приведите примеры, друзья, когда человек в юности имел имидж не очень или плохой, а с возрастом стал красивей и привлекательней, но не в плане организма или не только, а в плане персоны.

И мы продолжим эту тему дальше.