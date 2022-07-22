Подходят для любой формы лица: 9 идей вновь модной стрижки шэгги для женщин старше 60

Здоровые ухоженные волосы – это главная составляющая женской привлекательности. В любом возрасте представительницы прекрасного пола мечтают получать комплименты от окружающих, но, к сожалению, не у всех есть время на ежедневную укладку волос. В этом случае стоит обратить внимание на стрижку шегги, которая подходит к любому типу лица и требует минимальной укладки. Мы составили фотоподборку идей стрижки шегги для женщин старше 60.

Акцент на густую челку

Женщинам с седыми волосами стоит обратить внимание на эту идею популярной стрижки.

Густая челка и пряди, мягко обрамляющие скулы, придают элегантность и женственность классической форме шегги. Чтобы образ был завершенным, нужно нанести на волосы спрей или масло для блеска волос.

Стрижка для тонких волос

Слегка небрежно уложенные пряди в сочетании с объемом у коней – идеальный вариант укладки для обладательниц тонких волос.

Пряди разной длины придают волосам плотность и текстуру, за счет чего обладательница стрижки выглядит на несколько лет моложе.

В стиле 70-х годов

Косая челка и многослойность без симметрии – характерные черты современного стрижки шегги.

Игривые кудри

Короткая стрижка с вьющимися волосами — отличный способ для зрелых женщин принять свою естественную текстуру и избавиться от образа бабушки. Рваные пряди и легкая небрежность делают лицо визуально моложе.

Шегги-боб

Стрижка шегги-боб – идеальное решение для женщин старше 60 лет, которые хотят визуально придать тонким волосам объем. Пряди, обрамляющие лицо, скрывают легкие недостатки и в сочетании с челкой выглядят очень стильно. Легкий крем или гель идеально подходят для разделения и фиксации текстурированных кончиков.

Текстурная стрижка

Еще один тренд – сочетание стрижек пикси и маллет с акцентом на создание объема на макушке. Особенность этой стрижки – густая челка и текстурированные пряди.

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Чтобы добиться максимального объема у корней, стилисты рекомендуют использовать текстурирующий спрей, а на длину нанести фиксирующий крем, чтобы пряди лежали красиво.

Вариант для прямых волос

Пожилые дамы в возрасте от шестидесяти лет без вьющихся или волнистых от природы волос могут визуально добавить объем своей прическе за счет стрижки, представленной на фото.

Роскошный объем

Этот вариант стрижки и укладки шегги подойдет женщинам, которые любят находиться в центре внимания. Пряди разной длины, “рваная” челка и локоны, красиво обрамляющие скулы, – отличный вариант для женщин, которые любят объемные прически.

Легкая небрежность

Короткая стрижка шегги – отличный вариант из-за ее универсальности и неприхотливости в уходе. Объемная прямая челка, филированные пряди и минимальный объем по бокам идеально обрамляют лицо и подчеркивают его достоинства.