Мнение: Цугцванг Европы



Чей ход – тот и проигрывает

По мере нарастания мирового энергетического кризиса как-то все более становится очевидно, что у развязанной «СВО» есть на самом деле две главные жертвы. Первая и главная – понятно, Россия, которая подставилась так, что уже не расхлебается, и с ней с самого начала всё ясно. Но вторая жертва – ЕС, и с ним тоже всё довольно грустно, вплоть до того, что он, возможно, тоже не выдержит и распадется (к вящей радости Британии и США).

С Европой сказывается ее вроде бы давно залеченная и прикрытая «ахиллесова пята» – нехватка собственных энергоресурсов. На чем ее, получается, и подловили.

Россия ценой, похоже, собственного существования решительно «заострила» вопрос ценности ископаемых энергоресурсов для всего мира. Европа очень долго убаюкивала сама себя сказками насчет того, что она как-то так очень ловко сумеет компенсировать нехватку оных через всякие ВИЭ, тратила на это огромные деньги – но параллельно не забывала входить во все большую кооперацию с Россией, качая у нее газ и нефть и расплачиваясь за всё полновесными евро.

Сейчас сказки резко кончились – и выяснилось, все ВИЭ превратились в тыкву, а без росгаза Европе никуда. Про объективным причинам – человечеству, как оказалось, в принципе пока что без ископаемого топлива никуда не деться, ветряки и солнечные панели просто недостаточны и могут рассматриваться лишь как «баловство», не более.

Но одновременно оказалось, что валютой за столь необходимые им нефть и газ европейцы (главным образом) неожиданно раскормили у себя под носом опасного хищника, который теперь над Европой, получается, нависает всей своей медвежьей тушей. И Европа от этого раскормленного монстра критически зависима – поэтому в разгар боевых действий не только по-прежнему покорно качает газ, но и вынуждена дополнительно смягчать уже ранее наложенные ограничения на тот же экспорт нефти из РФ.

В России наши оптимисты, особенно из «простого народа», с неприкрытым злорадством читают сводки о нарастающих трудностях и лишениях в континентальной Европе в связи с нехваткой и дороговизной энергоресурсов – лелея при этом тайную надежду, что европейцам в итоге надоест падение их привычного уровня комфорта, и они пойдут на попятную, то есть «отменят все санкции» и «сдадут ненужную им Украину», смирившись с существенным приростом влияния и могущества «северного монстра». Сначала падет Украина – потом и до Прибалтики дойдет черед…

Так себе мыслят «победу» наши руссо патриото, и у них вроде бы есть основания для таких мечтаний: они ведь в курсе, что европейские правители нынче изнежены, отвыкли напрягаться, не привыкли к трудностям, фатально зависят от своих не менее изнеженных избирателей…

Всё так, но, поскольку игра пошла всерьёз, даже самым изнеженным в Европе приходится включать свой инстинкт самосохранения – Россия слишком высоко подняла ставки. Если выражаться еще проще – тот самый «северный монстр» уже распробовал кровь и перешел на глазах у всех от дипломатии к простому силовому «решению проблем» (если это можно называть решениями, конечно). Россия показала, что готова действовать танковыми прорывами и ракетными обстрелами, а также прямо, без экивоков угрожать применением ядерного оружия – и, собственно, кто даст гарантии, что она ограничится только Украиной?

В природе действует обратный принцип: если зверь распробовал человечину – он уже ею и предпочитает далее питаться (видимо, особо нежное мясо, опять же без ненужного волосяного покрова и толстой шкуры). С «хищником» в межгосударственных отношениях всё примерно так же.

И это означает, что у ЕС-то, собственно, нет иного выхода. Он не может «замириться» с РФ, «просто» отдав действительно ему не нужную Украину; Россия, сожравшая Украину и вышедшая при этом сухой из воды становится слишком опасна – это понимают даже самые тупые руководители в Европе. Перед – прежде всего! – Европой стоит задача… демилитаризации России, причем – как непременное условие уже их собственной безопасности.

В шахматах такое положение называется «цугцванг» (немецкое, кстати, слово). Это «положение, в котором любой следующий твой ход ведет к ухудшению твоего собственного состояния». Европа именно в цугцванге: «держать санкции» становится слишком тяжело для собственной экономики, не держать – опасно для собственного существования.

Видны (уже и без очков) бенефициары создавшегося безвыходного для ЕС положения: это США и вовремя спрыгнувшая с тонущего корабля Великобритания.

И что подсказывает нам логика позиции? Увы, она совсем не в пользу отечественных розовых мечтателей. Походу именно Европа постепенно загоняется в угол… и это чревато не «снятием санкций», а прямо противоположным – резким расширением военной помощи Украине, вплоть до прямого вмешательства НАТО в войну на стороне Украины. Если окажется, что газа в европейских хранилищах тупо не хватает – ЕС просто придется идти ва-банк, проверяя, действительно ли у РФ в сохранности ядерные арсеналы и достаточно безумия, чтобы их задействовать.

Иначе – разве что есть надежда, что у ВИЭ вдруг обнаружатся доселе скрытые резервы энергоэффективности.