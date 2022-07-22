Мнение: Вы считаете такая страна чувствует себя Советским Союзом?

Интересные фрагменты из интервью китайского посла в США на Аспенском форуме по безопасности.

Вы считаете такая страна чувствует себя Советским Союзом?

На Аспенском форуме по безопасности в Соединенных Штатах высокопоставленные военные и политические деятели из всех слоев общества Соединенных Штатов много говорили о Китае. В одном из интервью на вопросы репортера Financial Times Эдварда Люса в харизматичной форме ответил посол Китая в США Цинь Ган.

«Вы уже год являетесь послом в Соединенных Штатах, как вы думаете, Китай и Соединенные Штаты вступают в новую холодную войну?»

Ответ Циня «Вы задаете этот вопрос, это показывает, что многие люди обеспокоены появлением новой холодной войны. Почему многие люди обеспокоены? Это потому, что некоторые люди придерживаются «менталитета холодной войны» и считают Китай Советским Союзом и КПК как КПСС».

«Самая большая разница между Китаем и Советским Союзом заключается в том, что КПК никогда не забывает о своем первоначальном намерении служить народу: вывести 800 миллионов китайцев из нищеты, быть крупным торговым партнером 120 стран, обеспечивать мир общественными благами, и ни разу не развязав агрессивную войну… Вы считаете такая страна чувствует себя Советским Союзом? Это угроза?» (Отложите вопрос и дайте американцам подумать над этим).

«Видеть в Китае угрозу — значит оказаться не на том поле боя. В холодной войне нет победителей, есть только проигравшие. Никто не хочет вести холодную войну. Китай не хочет воевать, и Байден заявил, что не будет искать новой холодной войны. Главное, чтобы Соединенные Штаты сдержали свои обещания и избавились от дипломатии с элементами холодной войны против Китая: выпрыгивание из нарратива «демократия против авторитаризма», отсутствие геополитической конфронтации, поставок (оружия) и избежание гонки вооружений. Только так Китай и США смогут избежать скатывания к новой холодной войне».

«Переходит ли Китай от «сдержанности» к силе с «нетерпеливостью»? Если да, то чего Китай хочет достичь в такой спешке?»

Ответ Циня:

«Давайте сначала поговорим о моей собственной истории. Моя основная обязанность как дипломата — защищать интересы Китая. Когда я увижу, что кто-то очерняет и наносит ущерб интересам Китая, я встану, как дипломат любой страны, и скажу нет! Это не имеет ничего общего с терпением Китая». «Китай имеет 5000-летнюю цивилизацию, и ее великое омоложение вступило в необратимую стадию. Китай обладает терпением, уверенностью, мудростью и способностью достичь великого омоложения».

«Мои конкретные должностные обязанности сейчас заключаются в реализации консенсуса, достигнутого двумя главами государств. Поэтому с тех пор, как я вступил в должность, я побывал во многих местах в Соединенных Штатах, общался со многими американцами, выслушивал их различные точки зрения, искал всеобъемлющую и сбалансированную позицию и разрешал текущую сложную ситуацию. Между Китаем и США много разногласий, но эти разногласия не могут быть поводом для конфронтации».

«Тогда вот мой вопрос: Китай очень терпелив к сегодняшней ситуации, достаточно ли терпеливы некоторые страны к сегодняшнему Китаю?»

США не ответили на вопрос послу.

«Следует ли критиковать действия Китая в Синьцзяне и Гонконге по соображениям демократии и прав человека?»

Ответ Циня: «Вопросы, стоящие перед Гонконгом и Синьцзяном, — это не вопросы демократии и прав человека по сути, а вопросы борьбы с терроризмом, антисепаратизма, защиты жизни людей, национального суверенитета, территориальной целостности и права на развитие».

«Синьцзян не должен стать еще одним «Исламским государством» (террористической организацией, запрещено в РФ), Гонконг должен быть колонизирован, поддерживать одну страну, две системы».

«Вы спрашиваете меня, что я думаю о критике Китая. Это долгая история, и я не буду отнимать у всех время. Скажу только одно. Когда я был в Аспене на встрече, я увидел, проходя мимо аэропорта Денвера на гигантском транспаранте надпись со словами президента Линкольна: «Дом, разделившийся сам в себе, не может устоять». То, что сделали Китай и Соединенные Штаты, подтверждает слова Линкольна с разных точек зрения. Но Китайский дом будет сохранять единство и твердо стоять».

«Вы говорите о суверенитете, почему Китай сближается с Россией в плане украинского суверенитета? Китай и Россия 4 февраля выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что нет потолка в плане китайско-российского сотрудничества, а это означает, что китайско-российские отношения относительно близки. Принцип суверенной территории важнее?»

Ответ Циня: «Я предлагаю вам внимательно прочитать полный текст китайско-российского совместного заявления и не вырывать его из контекста. «Нет потолка и запретной зоны» основывается на ряде общих принципов Китая и России, в том числе на противодействии менталитету холодной войны, отказе от конфронтации и поддержке Организации Объединенных Наций, способствуя демократизации международных отношений, практикуя подлинную многосторонность».

«Основываясь на этих общих принципах, Китай может сотрудничать с любой страной без ограничений. Если Соединенные Штаты и другие страны также хотят присоединиться, Китай тоже приветствует!»

«Украинский вопрос имеет свою историческую широту и долготу. Китай не только утверждает, что территориальный суверенитет всех стран, включая Украину, должен быть защищен, но и что требования безопасности всех стран должны соблюдаться». «Не только Китай занимает эту позицию. Многие развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия, Южная Африка и Индонезия, придерживаются одинаковой или похожей позиции».

«Украинский кризис разрастается, и теперь под угрозой энергетика, продовольствие, геополитика и экономическое развитие. Я недоумеваю, почему некоторые держатся за Китай, но не решают первопричину украинского кризиса».

«Ситуация на Тайване становится все более и более напряженной. Люди из Соединенных Штатов продолжают посещать Тайвань, а военные самолеты продолжают взлетать и садиться в Пекине. Президент Байден трижды упомянул, что он хочет «военной защиты Тайваня». Стратегия США не изменилась. Вы принимаете это?»

«Тайваньский пролив действительно, как вы описали, очень нервный: власти Цай Инвэнь меняют свою тактику, чтобы добиваться «прогрессивной независимости Тайваня», полагаясь на Соединенные Штаты, в то время как Соединенные Штаты придерживаются принципа отправки официальной делегации для посещения Тайваня, продажи оружия острову и даже претензии на военную защиту Тайваня».

«Политика одного Китая является краеугольным камнем мира через Тайваньский пролив и политической основой китайско-американских отношений. Напряжение на Тайване в последние годы связано с тем, что принцип одного Китая был подорван и поставлен под угрозу!»

«Китай настаивает на мирном воссоединении, но также не отказывается от силы. Причина, по которой он не отказывается от силы, не против народа Тайваня, а для сдерживания сил «независимости Тайваня»».

«Я надеюсь, что американская сторона осознает опасность «независимости Тайваня», присоединится к китайской стороне против «независимости Тайваня» и даст миру шанс!»

«Тайвань не хочет возвращаться, это потому, что практика Гонконга отказалась от «одной страны, двух систем»? Тайвань считает, что у Пекина есть только палка «одной страны», а пряника у «двух систем» нет, вы понимаете эту озабоченность?»

Ответ Циня: «Я должен объяснить значение фразы «одна страна, две системы». «Одна страна, две системы» изначально была разработана для Тайваня, чтобы решить тайваньский вопрос. Позже это практиковалось в Гонконге».

«Одна страна, две системы, ясно, что «одна страна» является предпосылкой «двух систем». Без «одной страны» как мы можем говорить о «двух системах»? Но что произошло в Гонконге несколько раз? Некоторые люди больше не хотят «одной страны», не признают, что Гонконг принадлежит Китаю, и хотят использовать разницу «двух систем», чтобы отрицать «одну страну».

«Кто может терпеть этих людей, повсюду заявляющих: «Пусть Гонконг вернется к британской колонизации», «Пусть Гонконг станет штатом Соединенных Штатов» и «Пусть Гонконг станет аванпостом для изменения китайской системы?»

«Все это нанесло ущерб «одной стране, двум системам», поэтому центральное правительство Китая приняло меры для своевременного исправления ошибок, восстановления порядка в Гонконге и поддержания нормальной практики «одна страна, две системы»».

«Прошло всего 25 лет с момента возвращения Гонконга, и еще слишком рано говорить о том, что «одна страна, две системы» потерпели неудачу. Мы полны уверенности в успешной практике и еще больше уверены в реализации полного воссоединения Родины».

«Сейчас возникла странная ситуация: Китай подает заявку на вступление в CPTPP, но изначально TPP был инициирован Соединенными Штатами, а затем Соединенные Штаты вышли. Вы думаете, что Китай может успешно присоединиться? Вы понимаете, почему Соединенные Штаты не хотят продолжать продвигать TPP?»

CPTPP – Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

TPP – Транстихоокеанское партнерство

Ответ Циня: «У меня нет хрустального шара, поэтому я не могу предсказать, присоединится ли Китай. Но я хочу сказать, что порог для CPTPP очень высок, и участие Китая поможет стране достичь более высоких стандартов и качественного развития, а также поможет всем сторонам в CPTPP получить более крупный рынок за счет более низких тарифов и лучших интернет-правил».

«Что касается того, почему Соединенные Штаты так чувствительны, я, честно говоря, тоже хочу знать ответ».

«Соединенные Штаты строят новую структуру в регионе – «Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру». Но эта структура не решает вопросов, представляющих общий интерес, таких как тарифы, доступ к рынку, прозрачность и инклюзивность. Она идеологически мотивированная, и я беспокоюсь, что это приведет только к разделению, а не к развитию».

«Есть ли разница между администрациями Байдена и Трампа в отношении Китая? С какой администрацией вы предпочитаете иметь дело? Вы бы хотели больше Трампа?»

Ответ Циня: «Китайско-американские отношения все еще не избавились от трудностей, вызванных ошибками предыдущей администрации США».

«Но мы видели, что администрация Байдена взяла на себя много обязательств в отношении своей политики в отношении Китая, и эти слова очень позитивны. Я надеюсь, что Соединенные Штаты смогут воплотить слова в практические действия».

https://telegra.ph/Vystuplenie-posla-Kitaya-na-forume-bezopasnosti-v-SSHA-07-22 – цинк

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