На Украине заявили о начале вывоза зерна в ближайшие недели

Украина ожидает, что экспорт зерна по морю начнется в ближайшие недели после того, как в Стамбуле подписали соответствующее соглашение, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подписавший документ от украинской стороны.

«Сегодня в Стамбуле по предложению ООН и Турции была подписана инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Речь идет о разблокировании трех портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», – передает ТАСС слова Кубракова, которые он опубликовал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

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