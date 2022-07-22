 

Кубанские археологи перевыполнили план по обнаруженным костям динозавров

22.07.2022, 19:32, Разное
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Археологическая экспедиция Кубанского государственного университета (КубГУ) на Таманский полуостров перевыполнила ежегодный план по извлечению остатков доисторических животных и окаменелостей. Об этом сообщили в руководстве вуза.

«В среднем за сезон мы с ребятами в ходе раскопок извлекали по 80 кг различных костей – человеческих и животных. В этом году нам удалось обнаружить и доставить в распоряжение государства 250 кг. Эта цифра является в одночасье рекордом и историческим достижением», – рассказал доктор исторических наук, профессор КубГУ Алексей Костенко. 

По словам учёного, находки возрастом более 2 млн лет могут говорить о том, что именно на Кубани начиналась жизнь на Земле, а регион был частью древнего материка Гондвана. Для более детального изучения артефакты будут доставлены в Краснодар. После получения экспертного заключения находки перевезут в порт Новороссийска и отправят в различные музеи мира.  

«Наши копатели отлично потрудились. Благодаря их усердной работе, наш регион получит необходимые средства для реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как шезлонговая фабрика в Геленджике и новые платные участки на М4», – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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