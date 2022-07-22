Sky News – не моральные уроды, а простые американцы — обозреватель NYT признал, что зря ругал сторонников Трампа

Обозреватель The New York Times Брет Стивенс в материале для серии статей «Вот в чём я был неправ» выразил сожаления о том, что он много лет выставлял в своих публикациях сторонников Дональда Трампа как ужасных людей, передаёт Sky News Australia. Как пишет канал, Стивенс признаёт, что не сумел вовремя понять, что Трамп привлёк самых обычных американцев, уже давно живущих значительно беднее, чем сам журналист, и наблюдающих вокруг себя только «упадок».

Газета The New York Times опубликовала любопытную серию статей под общим заглавием «Вот в чём я был неправ». В этой коллекции, размещённой в разделе «Мнения», журналисты издания рассказывают о темах, в которых они в разные годы допустили ошибки. В списке — инфляция, капитализм, протесты, Facebook*, цензура в Китае, Митт Ромни, а также ещё одна особенно интересная тема — электорат Трампа.

Автором статьи «Я был неправ, когда писал об электорате Трампа» стал Брет Стивенс. В своём материале он осуждает сам себя за собственные статьи об избирателях консервативных взглядов, опубликованные ещё в 2015 году, когда Дональд Трамп объявил о том, что будет избираться на пост президента США.

Начинается публикация с таких слов: «Худшими словами, которые я написал в качестве колумниста — а кандидатов на это звание хватает, согласен, — стало первое, что я выдал о человеке, который в итоге стал 45-м президентом США: «Если вы до сих пор ещё не находите Трампа отвратительным человеком, то вы сами отвратительны».

Как признаётся господин Стивенс, у него нет никаких сожалений о том, как он описывал самого кандидата — сожалеет он именно о том, что без разбора ругал всех, кто его поддерживал.

«Помимо прочего, такие мои слова скорее не помешали победе Трампа, а её, наоборот, приблизили. Рассказывать избирателям о том, что они моральные уроды, далеко не лучший способ заставить их передумать», — пишет Стивенс.

А затем добавляет: «Глядя на Трампа, я видел ксенофоба-балабола, выдвигавшего один невежественный аргумент за другим. А вот его сторонники видели в нём кандидата, который до глубины своего естества являлся гордо поднятым средним пальцем в адрес самодовольной элиты, породившей уже разваливающийся статус-кво».

В этом и была фишка Трампа: он сумел достучаться до американцев, убеждённых в том, что Демократическая партия про них забыла и что к их чаяниям власти не прислушиваются. Проведя агитационную кампанию в небольших городках «красных» (то есть поддерживающих республиканцев. — ИноТВ) штатов, кандидат смог привлечь внимание таких людей.

Признаёт это и Брет Стивенс. «Этого я в упор не видел, — пишет он в своей статье. — Хотя я на всём протяжении президентства Барака Обамы критиковал решения последнего, мои возражения носили скорее абстрактный, чем личный характер. Я ведь принадлежал к тому социальному слою, которую моя подруга Пегги Нунан называла «защищёнными» людьми. Моя семья жила в безопасном и комфортном районе. Наши дети ходили в замечательную государственную школу. У меня был хороший доход, я имел страховку от всех рисков и вообще был отгорожен от самых суровых аспектов жизни».

«По мнению Нунан, Трамп привлекал главным образом людей, которых она нарекла «незащищёнными». Они жили уже не в таких безопасных и комфортных районах. Школы были похуже. Да и источники дохода у них были не такие стабильные, — продолжает Стивенс. — С точки зрения их опыта, Америка переживала культурный и экономический спад, который они порой ощущали в самых личных аспектах».

Дальше Стивенс признаёт, что сторонников Трампа возмущали три вещи, возмущаться которыми они имели полное право: теракты 11 сентября, финансовый кризис 2008 года, а также то, как проходило восстановление экономики после того кризиса.

Журналист The New York Times также отмечает, что социальные проблемы культурной революции в США сначала легли в основу политического курса властей, а в итоге вылились в «этическую травлю».

А следом Стивенс переходит к крайне чувствительной теме и одному из самых позорных моментов в истории американской политической системы — фальшивому «сговору с Россией». Ложные заявления о том, что Трамп вступил в сговор с Россией для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2016 года, стали настоящим грехопадением для мейнстримных СМИ.

Об избирателях, поддерживаших Трампа, Стивенс пишет так: «Не впечатлило их и то, кто критиковал Трампа — ведь это были люди, сами склонные к лицемерию и порой скатывающиеся до откровенной клеветы. Даже сегодня среди противников Трампа очень мало кто перестал обманывать себя в том, что касается той изощрённой фальшивки — по-другому здесь не скажешь, — которой оказалось досье Стила, а также всех порождённых этим досье дутых обвинений, которые стали доверчиво повторять мейнстримные СМИ».

Дональд Трамп пока так и не объявил, будет ли он в третий раз подряд выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, но высказываются мнения, что он примет решение до намеченных на ноябрь промежуточных выборов в США.

Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.



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