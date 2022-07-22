Гимнастка Крамаренко вторая в многоборье на турнире в Минске

Российская гимнастка Ляля Крамаренко заняла второе место на международном турнире по художественной гимнастике “Хрустальная роза”. Соревнования проходили в Минске.

Крамаренко набрал 71,95 балла. Первой стала Алина Горносько из Беларуси с результатом 73,55 балла, третьей – Арина Аверина с результатом 71,3 балла, ее сестра Дина была пятой (70,75).

17-летний Крамаренко является чемпионом Европы среди команд 2021 года и трехкратным чемпионом мира среди юниоров.

Турнир “Хрустальная роза” в Минске пройдет с 22 по 24 июля.