 

Гимнастка Крамаренко вторая в многоборье на турнире в Минске

22.07.2022, 19:15, Разное
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Российская гимнастка Ляля Крамаренко заняла второе место на международном турнире по художественной гимнастике “Хрустальная роза”. Соревнования проходили в Минске.
Крамаренко набрал 71,95 балла. Первой стала Алина Горносько из Беларуси с результатом 73,55 балла, третьей – Арина Аверина с результатом 71,3 балла, ее сестра Дина была пятой (70,75).

17-летний Крамаренко является чемпионом Европы среди команд 2021 года и трехкратным чемпионом мира среди юниоров.

Турнир “Хрустальная роза” в Минске пройдет с 22 по 24 июля.



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