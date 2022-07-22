Россияне не хотят платить больше за коммунальные услуги, даже если качество улучшится

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 71% жильцов многоквартирных домов не хотят платить больше за тепло, воду и газ, а также за содержание и ремонт, даже если качество улучшится. Это следует из данных, опубликованных Фондом жилищно-коммунального хозяйства (ФЖКХ) в пятницу.

Исследование также показало, что 56 процентов респондентов согласны с повышением стоимости капитального ремонта из-за более широкого использования энергоэффективных технологий. Респонденты, готовые платить больше за капитальный ремонт, отметили, что рост тарифов не должен превышать 10%.

Подавляющее большинство россиян удовлетворены качеством и обслуживанием своего жилья и коммунальных услуг: канализацией (86%), тепло- и водоснабжением (по 80%), а также капитальным ремонтом, проведенным за последние 8 лет (71%).

Более 60% респондентов не удовлетворены объектами местной инфраструктуры. Это самый важный показатель. Это проявляется в оценке дорог (43% неудовлетворенных против 57% удовлетворенных).

По данным исследования, жители многоквартирных домов больше всего удовлетворены техническим состоянием и доступностью учреждений культуры (74%), а также благоустройством и озеленением населенных пунктов (72%). Большинство респондентов удовлетворены условиями работы общественного транспорта (68%), объектами для занятий спортом (65%) и образовательными учреждениями (63%).

Опрос был проведен в июне 2022 года в 80 российских регионах по заказу некоммерческого партнерства “Жилищный контроль”. В исследовании приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет, проживающих в многоквартирных домах.