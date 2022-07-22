 

Минсельхоз России распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла

22.07.2022, 19:15, Разное
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В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ Минсельхоз РФ распределил дополнительные нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла.
Квоты на экспорт подсолнечного масла были распределены между 54 компаниями. Экспорт жмыха или других твердых остатков семян подсолнечника получили 21 компания.

Российские чиновники увеличили квоты на экспорт подсолнечного масла с 400 000 до 1,9 млн тонн, а квоты на экспорт подсолнечного жмыха – со 150 000 до 850 000 тонн. Это решение было принято в связи с тем, что внутренний рынок хорошо обеспечен этим продуктом. По мнению представителей правительства, это также позволит обеспечить дополнительные поставки за рубеж. С 15 апреля действовали экспортные квоты.



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