Используйте нюдовую помаду двух контрастных оттенков: простые способы визуально увеличить губы без инъекций

Многие девушки хотят визуально увеличить губы и сделать их более полными и притягательными. Есть самые различные способы увеличения губ, и для этого совершенно не обязательно использовать филлеры. Можно добиться желаемого результата просто при помощи макияжа. Вот несколько достаточно результативных техник выполнения макияжа.

Использование консилера

Нужно нанести на всю поверхность губ консилер. Также можно использовать тональный крем или помаду, которая визуально похожа на оттенок кожи.

Это позволит получить более мягкую текстуру. Хорошо все растушевать кистью, чтобы хорошо покрыть края губ.

Бронзер

Нанести бронзер в центр дуги купидона и по краям губ, чтобы подчеркнуть их контур. Так губы будут выглядеть намного больше и полнее.

Карандаш

Стоит нанести коричневый карандаш для губ под контур, сделанный бронзером. Затем сделать небольшие полоски в уголках губ и затенить внутреннюю часть. Это позволит придать красивый и тонкий оттенок.

Сделать эффект омбре

Стоит использовать красивую нюдовую помаду двух контрастных цветов, чтобы создать своего рода эффект омбре. Таким образом губы будут казаться примерно в два раза объемнее, чем есть на самом деле.

Такой макияж выглядит просто потрясающе.