 

Используйте нюдовую помаду двух контрастных оттенков: простые способы визуально увеличить губы без инъекций

22.07.2022, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие девушки хотят визуально увеличить губы и сделать их более полными и притягательными. Есть самые различные способы увеличения губ, и для этого совершенно не обязательно использовать филлеры. Можно добиться желаемого результата просто при помощи макияжа. Вот несколько достаточно результативных техник выполнения макияжа.

Использование консилера

Нужно нанести на всю поверхность губ консилер. Также можно использовать тональный крем или помаду, которая визуально похожа на оттенок кожи.

Это позволит получить более мягкую текстуру. Хорошо все растушевать кистью, чтобы хорошо покрыть края губ.

Бронзер

Нанести бронзер в центр дуги купидона и по краям губ, чтобы подчеркнуть их контур. Так губы будут выглядеть намного больше и полнее.

Карандаш

Стоит нанести коричневый карандаш для губ под контур, сделанный бронзером. Затем сделать небольшие полоски в уголках губ и затенить внутреннюю часть. Это позволит придать красивый и тонкий оттенок.

Сделать эффект омбре

Стоит использовать красивую нюдовую помаду двух контрастных цветов, чтобы создать своего рода эффект омбре. Таким образом губы будут казаться примерно в два раза объемнее, чем есть на самом деле.

Такой макияж выглядит просто потрясающе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12.21 / Мнение: О русской неблагодарности… Причём тут «Мемориал»?

21.05.21 / Он элегантнее, чем думают многие: как вписать стиль милитари в свой образ

25.03.22 / Рене Зеллвегер впервые рассказала о знакомстве с бойфрендом Антом Энстидом

21.01.22 / 13% болевших COVID-19 потенциально заразны дольше 10 дней — исследование

24.08.21 / Целуй меня: 5 новых помад, которые украсят любую косметичку

07.04.21 / Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова, Варвара Шмыкова с сыном и другие на премьере мультфильма “100% волк”

26.02.22 / Голодать, пить много воды и лечить депрессию эфирным маслом: худшие “здоровые” советы, которые могут навредить

23.09.21 / Натуральные волосы в моде: какая окраска волос будет модной осенью 2021 года

02.06.22 / Мнение: О поставках MQ-1 Gray Eagle на Украину

28.06.22 / Российская пропаганда – пьяные вусмерть: ВСУшники подорвались на собственной растяжке из мин в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика