Скандалы: Башкирскому мёду угрожают австрийские лесорубы

Местные пчеловоды не пускают компанию «Кроношпан» вырубать липовые леса на сырьё

Пчеловодам в Башкирии снова неспокойно. Следом за прошлогодним мором пчёл из-за химобработки лесов и полей от вредителей и планами властей региона пустить французских инвесторов для промышленного производства мёда появилась новая проблема – и снова связанная с бизнес-структурами из недружественных стран. Компания «Кроношпан ГМХ» (башкирское подразделение основанного в Австрии предприятия Kronospan) обратилась к минлесхозу республики с целью аренды участков леса в восьми лесничествах. Деревья на площади 211,5 тыс. гектаров могут вырубить для заготовки древесины и производства плит МДФ.

На участках, где организация надеется получить разрешение на вырубку, растёт много лип, говорят пчеловоды. Соцветия липы – главная кормовая база для местных пчёл, производящих знаменитый башкирский липовый мёд. Если деревья вырубят, на то, чтобы вырастить новые, пригодные для ведения пчеловодства липы, уйдёт не один десяток лет.

Не трогайте липы

В Архангельском районе Башкирии по инициативе местной администрации дважды проходили собрания, на которых пчеловоды муниципалитета и Иглинского района выразили несогласие с планами «Кроношпана». Специалисты выяснили, сколько стационарных пасек есть на территории районов и какие из них могут пострадать от возможной вырубки лип. По словам начальника отдела научных исследований и инспекционного контроля за пчеловодством Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, члена республиканского отделения Союза пчеловодов России Руслана Каипкулова, только в Архангельском районе под угрозой могут оказаться около 360 пчеловодов, в Иглинском районе – около 7–8 тыс. пчелосемей.

– Все районы, в которых «Кроношпан» хочет проводить вырубку леса, – брендовые по липовому мёду. Липы никогда не бывают перестойные, то есть не попадают под санитарную вырубку, а продуктивность деревьев начинается с 70–80 лет, – рассказывает эксперт.

«Нам жизни не хватит, чтобы дождаться, когда высаженные компанией деревья станут медоносами (Лесозаготовители должны проводить компенсирующие посадки. – τ.). Поэтому мы не согласились на заключение договоров аренды», — Руслан Каипкулов, член республиканского отделения Союза пчеловодов России

– Если «Кроношпан» опасается остаться без сырьевой базы, нужно было раньше показать свою социальную ориентированность. Пока мы видим, что восстановительные работы ведутся некачественно в тех районах, где они были организованы, – отмечает Каипкулов.

Пчеловоды сообщили «Октагон.Урал», что впервые компания обратилась в минлесхоз с запросом на вырубку леса около трёх лет назад. По свидетельству сопредседателя республиканского общества пчеловодов, председателя общества пчеловодов Нуримановского района Рустема Абдуллина, какие-то муниципалитеты выдавали разрешения на рубки, другие отказывали.

– Мы каждый год держим оборону, но аппетиты компании растут. По Нуримановскому району лесхоз ранее отказал в предоставлении участков, компания направила аналогичное письмо главе района. Он обратился в лесхоз, там ему ответили, что не согласны дать разрешение. Да, пока возможность отказывать «Кроношпану» есть, но возникают опасения, что компания может подключить административный ресурс. Сложность в том, что, кроме пчеловодов, никому эта проблема не интересна. Простому обывателю достаточно, что на берегу реки есть два-три дерева. Но для пчеловодства такая массовая вырубка лесов может оказаться фатальной, – сетует Рустем Абдуллин.

В Нуримановском районе под вырубку могут попасть около 23,2 гектара лесопосадок. По мнению председателя районного общества пчеловодов, «Кроношпану» нужна дешёвая логистика, поэтому там хотят вырубать лес недалеко от предприятия, расположенного в Уфимском районе.

– Года три назад мы с республиканскими лесхозами определились, где можно выделять лес, вырубка которого не повлияет на развитие пчеловодства. Но компания не идёт туда, куда трудно добраться, например в Белорецкий район, где много хвойного леса. Им нужен липняк, – считает Абдуллин.

Председатель Ассоциации пчеловодов Архангельском района Алексей Трапезников отметил, что от липовых лесов зависит работа сотен пасек, которые официально зарегистрированы и имеют ветпаспорта. Он сомневается, что под нужды компании будут выборочно вырубать деревья, оставляя именно липы. Под вырубку только в этом муниципалитете могут попасть 45 тыс. гектаров леса.

– Конечно, такие работы в лесах должны проводиться, это выгодно не только «Кроношпану», но и республике. Только выполнять вырубки нужно точечно, с научным подходом. Липа массово растёт лишь в нескольких районах, и рубить там деревья – значит лишать регион возможности производить именно липовый мёд, которым славится Башкирия. Не нужно восполнять вырубленный лес, нужно сохранить то, что есть, – говорит Трапезников.

Без липы не обойтись

В «Кроношпане» «Октагон.Урал» пояснили, что речь о вырубке именно липового леса не идёт, и пообещали не создавать проблем пчеловодам. Но в то же время в компании подчёркивают, что выбрать участок леса совсем без липняка они не могут:

– «Кроношпан» с большим вниманием относится к деятельности пчеловодов и учитывает их интересы. Выбрать лесной участок, на котором не произрастают липы, невозможно, поскольку леса на территории Республики Башкортостан смешанные. Поэтому руководство организации выбирает только те участки, на которых не преобладает липняк (менее 50 процентов таких деревьев).

На сегодняшний день предприятие не срубило ни одного дерева в связи с отсутствием договоров аренды леса.

В «Кроношпане» уверяют, что компания закупает древесину у законопослушных арендаторов.

Соответственно, обязательства по лесовосстановлению принимают на себя арендаторы лесных хозяйств либо лесхозы, которые также заготавливают древесину.

– Когда «Кроношпан» заключит договоры аренды, только тогда начнёт осваивать древесину с арендованных участков, а также будет заниматься лесовосстановлением и уходом за саженцами в соответствии с Лесным кодексом РФ. Отметим, что предприятие уже много лет на добровольных началах дважды в год высаживает на территории республики саженцы. За последние семь лет коллектив компании высадил более 100 тысяч сеянцев, в том числе 20 тысяч лип, создал новую экотрадицию в регионе. «Кроношпан» также планирует открытие собственного питомника по выращиванию лип в Республике Башкортостан, – сообщили в пресс-службе.

Липа липе рознь

Однако сами пчеловоды не считают правильным разделять ответственность «Кроношпана» и арендаторов лесов, которые проводят рубки для предприятия. Вопросы у них есть и к высадке деревьев, которой занимается сама компания.

– Да, местный завод занимается восстановлением леса, проводит акции. Например, в Нуримановском районе посадили 5 тысяч лип и около 10 тысяч хвойных деревьев. Но деревья маленькие. До момента, когда они вырастут и начнут давать нектар, пройдёт не один десяток лет. Сами места вырубок выглядят страшно, там остаётся голая земля и хлам после работ. И что в перспективе мы будем иметь с липовыми местами, что будет с традиционным башкирским липовым мёдом, который является брендом региона? – задаётся вопросом Рустем Абдуллин. – Заметьте, фирма австрийская, но в Австрии нет завода, потому что там не рубят леса. А в Башкирии вырубается намного больше, чем высаживается.

У пчеловодов нет цели раскачать ситуацию, препятствовать работе компании, мы хотим, чтобы сохранили липовый лес в районах, добавляет Алексей Трапезников.

– Даже если «Кроношпан» подготовил несколько тысяч саженцев, из них приживутся в лучшем случае 30 процентов. Если рассчитать нормы деревьев на гектар, сомнительно, что число подготовленных для посадки деревьев сможет восполнить число спиленных, – рассуждает он.

Владельцы пасек хотят, чтобы чиновники не допустили исчезновения липовых лесов. По итогам собраний от имени пчеловодов Архангельского и Иглинского районов была издана резолюция против заключения договоров аренды лесных участков. Документ будет направлен в министерство лесного хозяйства Башкирии, правительство региона и ООО «Кроношпан». По словам Руслана Каипкулова, такие же резолюции подпишут пчеловоды из других районов.

Также специалисты, работающие в районах, где может произойти вырубка деревьев, планируют направить обращение главе Башкирии.

Оно будет не первым. Как признаются сельхозпроизводители, они уже трижды писали властям региона и просили помочь в решении проблемы, но ответ так и не поступил.

В настоящее время договоры аренды леса с «Кроношпаном» не заключены. Окончательное согласие на предоставление лесных участков для дальнейшей заготовки древесины даёт Федеральное агентство лесного хозяйства, этот вопрос не решается на уровне муниципалитетов.

Добавим, недавно специалисты профильных союзов России направили во Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Русское географическое общество инициативу о внесении липы в перечень особо ценных деревьев. Эксперты поясняют, что липа не только кормовая база для пчёл и других насекомых, это также естественная среда обитания птиц и важная часть экосистемы. В качестве примера они приводят то, как Дальний Восток отстоял кедр, а Краснодарский край защитил каштан как ценный вид. Кроме того, ряд инициатив направлен законодателям.

– Мы также предлагаем увеличить разрешённый радиус охранной зоны лесов от вырубки с учётом продуктивной зоны лёта пчёл. Сейчас он составляет 3 километра от стационарных пасек, считаем необходимым довести его до 10 километров, – говорит Руслан Каипкулов.

Ольга Громова

Оригинал материала: “Октагон”