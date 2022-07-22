 

Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке»

22.07.2022, 18:31, Новости дня
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В Стамбуле подписаны два документа, которые направлены на решение проблем поставок продовольствия, в том числе зерна, и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что «первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки».

«Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине», – заключил Шойгу.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.

Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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